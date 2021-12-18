منير مكرم يكشف تفاصيل لقائه الأخير مع محب كاسر: «حضنته ودمعت» (فيديو)

كشف الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، تفاصيل آخر لقاء جمعه مع الفنان الراحل محب كاسر، الذي وافته المنية أمس بعد صراع طويل مع المرض، قائلا: «آخر موقف بينا كان في انتخابات النقابة اللي فاتت، قالي أنا نازل رغم مرضي عشان انتخبك، فخدته في حضني وعينيا دمعت، وقالي عاوز أسلم على الدكتور أشرف زكي».

الدكتور أشرف زكي مش بيسيب حد في مرضه

ووجه «مكرم»، فى تصريحات لـ «الوطن» عبر بث مباشر، الشكر للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ومجلس النقابة، لوقوفهم بجانب الفنانين، قائلا: «مش بيسيبوا حد ولا في المرض ولا الوفاة ولا في أي حاجة، واحنا نقابة الناس حاسة بإننا بنحب زمايلنا ومعاهم وفي وسطنا، كلنا رجل واحد».

تفاصيل مرض ووفاة محب كاسر

كان الفنان محب كاسر، قد تصدر محركات البحث خلال الأيام الماضية بعد أن انتشرت صور له وهو على فراش المرض، حيث كان يعاني من السرطان في الكلى وضعف في عضلة القلب.

وولد الفنان محب كاسر، في 22 سبتمبر عام 1936، بقرية أبوحمر مركز بسيون محافظة الغربية، وشارك في ما يقرب من 170 عملا فنيا، حيث بدأ مشواره الفني في أوائل الستينيات بفيلم «يوم الحساب»، واستمر بتأدية الأدوار الصغيرة كالحارس والبواب والغفير الصعيدي، حتى بداية الثمانينات، ومن أشهر أعماله الفنية «الغريب والليل، جحا ولعبة المسمار، الوديعة، الظالم والمظلوم، إلى أين تأخذني هذه الطفلة، درس خصوصي جدا».

أبرز أعمال محب كاسر

لم تكن أعمال «محب» مقتصرة على الأفلام والسينما فقط، لكنه شارك في عدد كبير من المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية، فمن أشهر أعماله الدرامية التلفزيونية «أهل الهوى، سلسال الدم، بدون ذكر أسماء، ابن الليل، عصابة بابا وماما، ليالي الحلمية، عائلة الأستاذ شلش، عفاريت السيالة، المال والبنون»، ومن أشهر أعماله الإذاعية «بيت للحنان، الغريب والليل، ابن النيل، الخطة رقم 13، النافذة المغلقة، إجري وإجري».