خروج 22 مصابا بحادث أبو سمبل من المستشفى بعد تحسن حالاتهم

ارتفع عدد المصابين الذين غادروا مستشفيات جامعة أسوان بعد تحسن حالاتهم وعلاجهم من إصابتهم جراء حادث تصادم أتوبيسين على طريق أبوسمبل، جنوب محافظة أسوان، إلى 22 مصاباً، حتى ظهر اليوم السبت، حيث أكد الدكتور أشرف معبد، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، أنه تم اليوم خروج 11 مصاباً بعد تماثلهم للشفاء، بالإضافة إلى 11 مصاباً آخرين خرجوا من المستشفى في وقت سابق، وذلك في الحادث الذي شهده طريق أبو سمبل السياحي مساء الخميس الماضي، وأسفر عن إصابة عدد كبير من الأشخاص، بينهم سودانيون.

خروج 11 مصاباً بعد تلقيهم العلاج

وأوضح معبد، في بيان صحفي، أن الـ11 شخصاً الذين خرجوا من مستشفى أسوان الجامعى بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، هم: «جمال عبدالناصر عبدالعاطي، وخالد نصر حسن، وعلي عطا الله علي الصغير، وأحمد مصطفى عزوز، وعلي حشمت علي إبراهيم، ومحمد عباس علي أبوالقاسم، ومحمد سيد محمود عويس، ومحمود محمد يوسف، وأحمد محمد علي محمد، وحسن علي حسن، ومصطفى محمود علي السيد»، لافتًا إلى أن باقي المصابين مازالوا يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفى.

رعاية طبية لجميع المصابين في حادث أسوان

وتابع أنه تم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لجميع مصابي الحادث، من إسعافات أولية، وإجراء الفحوصات الطبية والأشاعات اللازمة للحالات المصابة، وذلك في إطار المنظومة الطبية التي تقدمها مستشفيات جامعة أسوان، تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان.

ووجه عميد كلية الطب بجامعة أسوان التحية والتقدير لأطباء وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفى الجامعي، لدورهم في إنقاذ أرواح المصابين، وغيرهم من الحالات التي تستقبلها المستشفيات الجامعية من مختلف محافظات جنوب الصعيد، وعلى ما بذلوه من جهد كبير بمختلف أقسام المستشفى الجامعي.