تأجيل محاكمة عاطل متهم بخطف وهتك عرض طفلة بالدقهلية

قررت محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة «عاطل» بخطف وهتك عرض طفلة بالقوة، في إحدى قرى مركز ميت غمر، إلى جلسة 20 ديسمبر الجاري للمرافعة، مع استمرار حبس المتهم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أبو الفتوح إبراهيم الحنطور، وعضوية المستشار حسام محمود حشيش، والمستشار أنس أسامة العبد، وأمانة سر مسعد كمال الدين طه، وعصام محمد الدسوقي.

إحالة عاطل لمحكمة جنايات المنصورة

وأصدر المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قراراً في وقت سابق بإحالة المتهم «مصطفى أ. ع.»، 24 سنة، عاطل ومقيم بقرية «كفر بهيدة»، التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، لأنه فى يوم 11 مايو 2021، أقدم على خطف المجني عليها الطفلة «هـ. م. ر.»، عمرها 7 سنوات، بطريق التحايل، بأن استدرجها إلى مسكنه، مستغلاً حداثة سنها.

خطف المتهم للطفلة المجني عليها

تضمن أمر الإحالة أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى، وهي أنه فى ذات الزمان والمكان أقدم على هتك عرض الطفلة المجني عليها بالقوة.

وشهد والد الطفلة المجني عليها، ويدعى «م. ر.»، 34 سنة، عامل ومقيم بذات العنوان، بأن المتهم قام باستدراج ابنته بطريق التحايل إلى مسكنه، مستغلاً حداثة سنها وتعدى عليها جنسياً.

وأكد تقرير الطبيب الشرعي بأن البصمة الوراثية المستخلصة من الملابس الخاصة بالطفلة المجنى عليها قد تطابقت مع الحمض النووي المستخلص من دماء المتهم.

وأكدت تحريات مباحث مركز ميت غمر، صحة الواقعة وارتكاب المتهم للجريمة.