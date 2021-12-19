التفاصيل الكاملة لطقس اليوم: أمطار وعواصف ودرجات حرارة تحت الصفر

حالة من الطقس السيئ من المتوقع أن تتعرض لها أنحاء الجمهورية، بحسب هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت على إثرها محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح وكفرالشيخ، تعطيل الدراسة بسبب سوء حالة الطقس، اليوم، بسبب اضطربات حالة الطقس، بينما قررت محافظة الإسكندرية استمرار تعطيل الدراسة ليوم الاثنين أيضًا.

وكشفت الدكتور إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، اليوم، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس في فصل الشتاء الذي يبدأ رسميًا بمصر الثلاثاء المقبل، فذكرت أن التوقعات الحالية تشير إلى أن الشتاء القادم يكون دافئا، كما أن درجات الحرارة تكون أعلى من المعدلات الطبيعية نتيجة التغيرات المناخية.

تقلبات الجوية خلال بعض أيام فصل الشتاء

وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مانشيت»، الذي يعرض على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا لن ينطبق على كل أيام فصل الشتاء، مؤكدة في الوقت ذاته، أن حالة عدم الاستقرار المتوقع أن تشهدها البلاد اليوم وغدا، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي قادم من جنوب أوروبا متمركز على البحر المتوسط، متابعة: «أصدرنا تحذيرا بحالة من عدم الاستقرار يومي الأحد والاثنين على معظم محافظات الجمهورية، إذ أن حالة عدم الاستقرار تصل إلى حد العاصفة الترابية».

العاصفة الترابية تنشط في المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية

وأشارت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن العاصفة الترابية تنشط في المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية والسريعة، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، مناشدة قائدي المركبات القيادة بهدوء وحذر خاصة على الطرق الصحراوية والزراعية، وهذه الحالة من عدم الاستقرار تكون مصاحبة لاضطراب في حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج من 4 إلى 5 أمتار، وهو ما يعني أن البحرين غير مهيئين لعمليات الصيد والملاحة.

سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة

وأكدت أن هذه الحالة مصاحبة بسقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد على المحافظات الشمالية وشمال الوجه البحري، وبداية من مساء اليوم الأحد، سيكون هناك سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة مع نشاط الرياح المستمر ليوم غد الاثنين، ومعظمها أمطار رعدية قبل أن تتحسن الحالية نسبيًا، وتهدأ سرعات الرياح وتقل سرعات الأمطار، ويكون هناك تحسن طفيف في الأحوال الجوية مع انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس بارد في ساعات النهار، شديد البرودة في ساعات الليل نتيجة التأثر بمنخفض جوي قادم من جنوب أوروبا متمركز على البحر المتوسط.

وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن بعض المناطق مثل وسط سيناء تنخفض فيها درجات الحرارة، وتصل إلى درجتين تحت الصفر، وهو ما يؤدي إلى تكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين ووسط سيناء، مشيرةً إلى أن هناك نشاطا للرياح مثيرا للرمال والأتربة يصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق، خاصة على الطرق السريعة والمكشوفة، ويبدأ اليوم الأحد، ويستمر معنا على مدار اليوم وغدا، ما يتسبب في تدهور الرؤية الأفقية على الطرق، خاصة الطرق السريعة والصحراوية.