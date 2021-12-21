الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لرياح شديدة خلال الساعات المقبلة..فيديو

نفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، صحة الشائعات المتداولة عبر موقع التواصل الاجتماعي بخصوص هبوب رياح شديدة مثيرة للأتربة، اليوم على البلاد، قائلة: «الأحوال الجوية مستقرة باستثناء أمطار خفيفة على السواحل الشمالية».

استقرارلطقس على مدار الأسبوع المقبل

وأضافت «شاكر»، خلال لقاء من داخل الهيئة العامة للأرصاد الجوية لفضائية extra news، أنّ البلاد تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على مدار الأسبوع المقبل، ولا توجد أية هبات برد ستشهدها البلاد الأسبوع المقبل.

ارتفاع تدريجي في الحرارة

وأشارت إلى أن طقس اليوم يشهد بداية تحسن في الأحوال الجوية نتيجة لمرتفع جوي قادم من جنوب أوروبا، متابعة: «ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة وتأثر برياح شمالية غربية قادمة من جنوب أوروبا بدءا من اليوم».

هدوء في سرعات الرياح وعودة الشبورة

وأوضحت أن هناك حالة من استقرار الطقس وسطوع أشعة الشمس على مدار اليوم، وهدوء في سرعات الرياح وعودة لتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، منوهة إلى أن الشبورة المائية لن تكون مؤثرة على حركة الطرق.

أمطار خفيفة إلى متوسطة

ونوهت إلى تَكْون السحب على سواحل الوجه البحري يصاحبها تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة ومستمرة على مدار اليوم.

درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة 16 08

الإسكندرية 17 10

وادي النطرون 17 11

طنطا 17 10

شبين الكوم 18 10

دمنهور 17 10

بلطيم 17 11

مطروح 17 10

السلوم 16 11

سيوة 16 05

بورسعيد 18 10

دمياط 18 11

الزقازيق 17 10

المنصورة 17 11

الإسماعيلية 18 11

السويس 18 12

العريش 19 12

رفح 19 12

رأس سدر 18 13

نخل 17 07

نويبع 19 17

طابا 18 12

كاترين 12 05

الطور 19 14

شرم الشيخ 21 13

الغردقة 21 13

مرسى علم 22 15

الفيوم 17 08

بني سويف 17 08

المنيا 18 07

أسيوط 18 06

سوهاج 19 07

قنا 18 10

الأقصر 19 10

أسوان 19 11

إدفو 19 11

أبو سمبل 21 11

الوادي الجديد 19 09

شلاتين 23 12

أبو رماد 22 14

حلايب 23 13

رأس حدربة 27 14