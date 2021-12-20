أمطار خفيفة وانخفاض درجة الحرارة وهبوب رياح محملة بالأتربة بشمال سيناء

شهدت مدن وقرى شمال سيناء تساقط أمطار خفيفة على بعض أنحاء المحافظة في ساعات الصباح الأولى، وذلك بالتزامن مع هبوب رياح محملة بالأتربة على أغلب المناطق.

وانخفضت درجات الحرارة صباح اليوم الاثنين بشكل ملحوظ مقارنة بالأيام الماضية، حيث سجلت درجات الحرارة 12 درجة مئوية، بحسب المرصد المناخى بشمال سيناء.

ارتفاع أمواج البحر مترين

وواصلت أمواج البحر ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي وذلك بنحو مترين على الأقل، بحسب شهود عيان من سكان المناطق الساحلية، مع توقعات بزيادة حركة الرياح خلال الساعات القليلة المقبلة، وتوقعات بتساقط أمطار على المناطق الساحلية والصحراوية الخالية من السكان.

المدن تستعد لمواجهة الطقس السيئ

وأعلن العميد ماجد محمد أحمد رئيس مجلس مدينة العريش، في بيان له، استعداد مجلس مدينة العريش بكامل طاقاته لأي احتمالات مناخية، سواء فيما يتعلق بهبوب الرياح، أو تساقط أمطار غزيرة.

وأكد رئيس مجلس مدينة العريش، أن 20 سيارة لشفط المياه وجمع القمامة ولوادر صغيرة وكبيرة، وصيانة الكهرباء وربع نقل جاهزة في جراج المجلس، في انتظار التحرك لمواجهة أي تقلبات مناخية خلال الساعات المقبلة.

وفى السياق ذاته، قال إيهاب بكير سكرتير رئيس مجلس المدينة لـ«الوطن»، إنه تم تسليك بيارات الصرف الصحي، والعمل على رفع أكوام القمامة من الشوارع، لافتا إلى أن مجلس المدينة بجميع أقسامه في حالة انعقاد دائم، تحسبا لحدوث أي تطورات، وعلى اتصال بمكتب طوارئ المحافظة، بالتنسيق مع الديوان العام ومجالس المدن والمديريات الأخرى.

وعاد التيار الكهربائي لبعض المناطق بمدينة الشيخ زويد، بعد انقطاع لعدة ساعات بسبب هبوب الرياح وتساقط الأمطار الخفيفة على المنطقة فجر اليوم.