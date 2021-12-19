الطقس في شمال سيناء اليوم.. انخفاض درجة الحرارة ورياح محملة بالأتربة

تشهد مدن وقرى محافظة شمال سيناء تقلبات مناخية هذه الفترة، تنوعت ما بين طقس غائم جزئيا ومشمس، بالتزامن مع هبوب رياح محملة بالأتربة على المناطق الصحراوية والساحلية.

وشهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، وصل إلى 13 درجة مئوية، بحسب المرصد المناخي بشمال سيناء.

أرتفاع أمواج البحر مع هبوب الرياح

فيما ارتفعت أمواج البحر إلى مترين على الأقل، بحسب شهود عيان من سكان المناطق الساحلية، مع توقعات بزيادة حركة الرياح خلال الساعات القليلة المقبلة، واحتمالية تساقط أمطار على المناطق الساحلية والصحراوية الخالية من السكان بالمحافظة.

المدن تستعد لمواجهة تقلبات الطقس

وكان العميد ماجد محمد أحمد رئيس مجلس مدينة العريش، أكد في بيان سابق له، استعداد مجلس مدينة العريش بكامل طاقاته لأي احتمالات مناخية، سواء فيما يتعلق بهبوب الرياح أو تساقط أمطار غزيرة

وأضاف رئيس مجلس مدينة العريش، أن 20 سيارة ما بين سيارات شفط مياه وجمع القمامة ولوادر صغيرة وكبيرة، وصيانة الكهرباء وربع نقل، جاهزة في جراج المجلس في انتظار التحرك لمواجهة أي طوارئ قد تحدث خلال الساعات المقبلة.

ومن جهة أخرى، قام قسم الصيانة بكهرباء العريش بالعمل على إصلاح بعض خطوط الكهرباء، وإعادة التيار الكهربائي إلى المناطق التي شهدت أعطالا خلال الساعات الماضية بحي الصفا والسمران والشوربجي.

وفي الشيخ زويد، قال إيهاب بكير سكرتير رئيس مجلس المدينة، لـ«الوطن»، إنه تم تطهير بيارات الصرف الصحي، والعمل على رفع أكوام القمامة من الشوارع، لافتا إلى أن مجلس المدينة بجميع أقسامه في حالة انعقاد دائم، تحسبا لحدوث أي تطورات.