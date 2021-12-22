الرئيس افتتحه رسميا اليوم.. أبرز المعلومات عن مستشفى إيزيس بالأقصر
كتب:
أماني خيري
07:51 م | الأربعاء 22 ديسمبر 2021
مستشفى إيزيس
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة مشروعات تنموية متعددة في صعيد مصر، اليوم الأربعاء، في إطار اهتمام الدولة المصرية بتنمية محافظات الصعيد بوجه خاص، ومن ضمن تلك المشروعات افتتاح مستشفى «إيزيس التخصصي» بالأقصر، حيث تم تجهيزه ليُصبح أكبر مركز متكامل لتقديم خدمات خدمات الأمومة والطفولة، ليكون بالتالي أول مستشفى في محافظة الأقصر متخصص في النساء والولادة ورعاية الأطفال المبتسرين.
أبرز المعلومات عن مستشفى إيزيس التخصصي
- أول مستشفى متخصص للنساء والتوليد يقع في مدينة البياضية بمحافظة الأقصر، تم إنشاؤه في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، وتم تطويره لمرة واحدة فقط قبل عام 2011.
- تم تطوير مستشفى إيزيس ضمن المشروع القومي لتطوير عدد 31 مستشفى من مستشفيات وزارة الصحة، بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية.
- تم تطوير مستشفى البياضية شرق الأقصر في 5 مراحل، بدأت أعمال التطوير في يناير من عام 2017، وبدأت في أواخر 2020.
- ضمت أعمال التطوير المقر الرئيسي، بالإضافة إلى عدد 4 مبان خدمية على مساحة وصلت 4 آلاف متر مربع، من ضمن إجمالي مساحة البناء، والتي وصلت إلى 10 آلاف و200 متر مربع.
- يخدم مستشفى إيزيس حوالي 75 ألف نسمة، كما بلغت تكلفة الإنشاء حوالي 209 ملايين جنيه.
- خصصت الإدارة جزءاً من المساحة الأمامية لتكون ساحة انتظار للسيارات، للتيسير على المرضى وذويهم عقب دخولها في منظمة التأمين الصحي الشامل.
- يتكون مستشفى إيزيس من دور أرضي، مع عدد 6 أدوار متكررة، كما يضم عدد 26 سرير غسيل كلوي، بالإضافة إلى 20 عيادة خارجية، وعدد 5 معامل للتحاليل، بالإضافة إلى وحدة عناية مركزة، بسعة 5 أسرة، و4 غرف عمليات.
- يضم مستشفى إيزيس كذلك سريراً للإنعاش، بالإضافة إلى 4 أسرة للملاحظة، و3 للفرز، كما يضم غرفة عزل، وقسم متكامل خاص بالأشعة، فضلاً عن 4 غرف للعمليات، منها عدد 2 غرفة للعمليات الكبرى، وغرفتان للصغرى، مع 10 أسرة الإعاقة، فضلا عن قسم للمناظير، بالإضافة إلى قسم للمعامل، وكذلك قسم للحضانات تم تجهيزه بـ30 حضانة.