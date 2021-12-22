الرئيس افتتحه رسميا اليوم.. أبرز المعلومات عن مستشفى إيزيس بالأقصر

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة مشروعات تنموية متعددة في صعيد مصر، اليوم الأربعاء، في إطار اهتمام الدولة المصرية بتنمية محافظات الصعيد بوجه خاص، ومن ضمن تلك المشروعات افتتاح مستشفى «إيزيس التخصصي» بالأقصر، حيث تم تجهيزه ليُصبح أكبر مركز متكامل لتقديم خدمات خدمات الأمومة والطفولة، ليكون بالتالي أول مستشفى في محافظة الأقصر متخصص في النساء والولادة ورعاية الأطفال المبتسرين.

أبرز المعلومات عن مستشفى إيزيس التخصصي