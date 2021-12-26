كفر الشيخ في سنة.. إنشاء 24 ألف وحدة و10 محطات صرف وتجديد 44 مدرسة

مشروعات قومية وخدمية عديدة شهدتها محافظة كفر الشيخ خلال 2021، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، سواء في قطاع الإسكان أو الصحة أو التعليم، إذ جرى إنشاء 3 تجمعات سكنية تضم 24 ألف وحدة ضمن تطوير عواصم المدن وتسليم 250 وحدة سكنية.

إنشاء 3 تجمعات سكنية تضم 24 ألف وحدة

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنَّه تمّ اختيار نماذج من العمارات السكنية بالعاصمة الإدارية، لتطبيقها، والتجمع الأول بجوار جامعة كفر الشيخ، فضلا عن إنَّه جار إقامة 210 عمارات.

كما جرى تسليم 250 وحدة سكنية إسكان اجتماعي «تحيا مصر»، إلى جانب إنشاء وإحلال وتجديد 44 مدرسة خلال عام، خلال عام حتى ديسمبر 2021، تضم 627 فصلاً، بتكلفة 280 مليون جنيه.

وتجتهد الدولة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية للمواطنين من خلال افتتاح المدارس، لتقليل الكثافة في الفصول بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ جرى إنشاء 270 مدرسة، تضم 3430 فصلًا، كانت سببصا في خفض الكثافة بنسبة 30%، غلى جانب إنشاء وإحلال وتجديد 60 مدرسة سيتمّ افتتاحها تباعًا.

توفير 16 جهاز أشعة مقطعية والكشف على 400 ألف مواطن

كما شهد قطاع الصحة، عدة إنجازات منها افتتاح عناية مستشفى فوه المركزي بسعة 13 سريرًا، وتشغيل 3 حضانات لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وزيادة 75 ماكينة غسيل كلوي ليصبح العدد الكلي 493 ماكينة، وزيادة عدد أسرّة العناية المركزة لـ279، وزيادة أجهزة التنفس الصناعي للكبار والأطفال لـ133 جهازًا، وزيادة عدد الحضانات لـ182 حضانة و48 جهاز تنفس صناعي، كما تمّ تركيب 16 جهاز أشعة مقطعية وتركيب جهاز أشعة مقطعية بمستشفى برج البرلس والحميات ومستشفى فوه.

كما جرى توقيع الكشف الطبي على 60 ألف مواطن، وتم إجراء الكشف الطبي على 89199 طالب في مبادرة سوء التغذية والأنيميا والتقدم، إلى جانب إجراء الكشف الطبي على 914 ألفًا و735 سيدة خلال مبادرة صحة المرأة.

وتمّ إجراء الكشف الطبي على 142 ألفًا و742 مولودًا في مبادرة السمعيات، مع إجراء الكشف الطبي على 54 ألفًا و145 سيدة خلال مبادرة الأم والجنين، أما إدارة الصيدلة تمكّنت من ترخيص 226 صيدلية وأغلقت 47 صيدلية مخالفة وإلغاء تراخيص 59 صيدلية.

كما أنهت إدارة العلاج الحر تراخيص 280 منشأة طبية خاصة، وأغلقت 1036 منشأة خاصة مخالفة، كما تمّ عقد 40 دورة تدريبية وافتتاح 7 فصول جديدة بمدارس التمريض ضمن ميزانية الدولة، وجرى إنشاء 35 مركز تلقي لقاح ثابت إلى جوار الفرق المتنقلة في جميع أنحاء المحافظة، كما تمّ تنظيم 46 قافلة طبية بالقرى قدمت الخدمات الطبية لأكثر من 900 ألف مواطن

إنشاء 10 محطات صرف ورفع ومعالجة بـ438 مليون جنيه

وشهدت كفر الشيخ، إنشاء 10 محطات صرف ورفع ومعالجة بكفر الشيخ خلال عام بتكلفة 438 مليون جنيه، تخدم 261 ألف نسمة بعدد من مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ.

وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، جرى تنفيذ 10 محطات الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وجار العمل في العديد من المحافظات بقرى المحافظة، ومن المقرر الإعلان عنها فور الانتهاء منها.