شعراوي: 6.1 مليار جنيه تكلفة ترفيق 6 مناطق صناعية في سوهاج وقنا

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن صعيد مصر شهد تدشين 6 مناطق صناعية، بواقع 4 مناطق في سوهاج ومنطقتين في محافظة قنا، ستبلغ تكلفة ترفيقها 6.1 مليار جنيه، أنفقنا منها 3.4 مليار جنيه.

وأضاف شعراوي خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أن سوهاج وقنا بهما 10 تكتلات أساسية، أتاحت فرص عمل وورش جديدة ورفعت مستوى الإنتاج في المحافظتين.

وتابع: «عملنا على تطوير التكتلات من خلال تحسين البيئة الداعمة وتوفيق الأوضاع الخاص بالقطاع غير الرسمي والتحديث والتطوير ونقل الخبرات والتسويق».

وأشار، إلى أن المحافظتين شهدتا 22 مركزا تكنولوجيا بتكلفة 33 مليون جنيه بالإضافة إلى 4 سيارات متنقلة.

«أسبوع الصعيد».. فاتحة خير على الصعيد

ويستكمل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، ما يُعرف بـ«أسبوع الصعيد»، ومن المقرر أن يشهد اليوم، حدثاً تاريخياً عبر افتتاح عدة محاور لربط شرق النيل بغربه في نطاق محافظات الصعيد، خاصة أنَّ الفترات الماضية كانت تشهد صعوبة في الانتقال بين الضفتين، ما كان يحتاج إلى عدة ساعات، وكان هذا الأمر يبطئ جهود التنمية في الشق الغربي من محافظات الصعيد، والصحراء الغربية بصفة عامة، لكن هذا الأمر يصبح من الماضي حالياً، وفق ما ذكرت مصادر لـ«الوطن».

الافتتاحات الرئاسية، اليوم، تتضمن عدداً من المحاور التي كلف الرئيس بإنشائها كل 25 كيلومتراً على نهر النيل في نطاق الصعيد، بدلاً من الحاجة للسفر 100 كيلو، فالدولة لم تنشئ محاور على النيل في هذه المنطقة قديما إلا 3 أو 4 محاور، وجرى العمل على إنشاء ما يقرب من 14 محوراً تنموياً بتكلفة 23.5 مليار جنيه.