نائب بـ«الشيوخ» يشكر الرئيس: ما يحدث بالصعيد لم نشهده منذ 7 آلاف سنة

وجه أسامة الهواري عضو مجلس الشيوخ، رسالة شكر،على الهواء، للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة بصعيد مصر، وذلك عقب إسناد الرئيس مشروعات للمقاولين مقابل 25% فقط من التكلفة، على أنَّ يحصلوا على باقي مستحقاتهم بعد انتهاء العمل.

أهالي الصعيد «كانوا عايشين أقل من العشوائيات»

وقال عضو مجلس الشيوخ: «إحنا بنشكرك يا ريس، اللي حصل في صعيد مصر دلوقتي محصلش منذ 7 آلاف سنة، لم يحدث في التاريخ، طول السنين اللي فاتت أهالينا في الصعيد وقرى مصر كانت أقل من العشوائيات، مفيش مياه شرب، ومفيش عندنا صرف صحي».

الصعيد ظل دون صرف صحي 7 آلاف سنة

وتابع «الهواري»: «النهاردة بفضل جهود سعادتك وتوجيهاتك الصعيد ينير ويضيء وتعود له الحياة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فمشروع حياة كريمة مشروع بحث عن الإنسان، حضرتك بتدور على إنسان كان مفقود، قضينا 7 آلف سنة دون صرف صحي وكنا نعتمد على الطرانشات ومياه الشرب لم تكن نقية، حتى أن أكثر المصابين الذين عالجتهم مبادرة 100 مليون صحة كانوا في صعيد مصر، كل الصعايدة بيشكروك يا ريس».