ضبط شاب اتهمه خاله بهتك عرض طفلته في الدقهلية

ألقت مباحث الستاموني بمحافظة الدقهلية القبض علي شاب بعد اتهام خاله له بهتك عرض طفلته خلال لهوهما بالشارع، وحرر ضده المحضر اللازم، وبمناقشة الشاب أنكر، في محضر الشرطة، ارتكابه للواقعة.

تحرير محضر ضد شاب بهتك عرض طفلة

وورد بلاغ إلى العميد أحمد سلامة، مأمور مركز شرطة الستاموني، من «و. ا. ع.»،31 عاما، ومقيم قرية الستاموني، يتهم نجل شقيقته ويدعي «وائل م. ا.»، 16 عاما، بالتعدي على ابنته «ي»، عمرها 3 سنوات، وذلك أثناء لهوهما في الشارع .

الأب يتهم ابن اخته في محضر الشرطة

وجاء في أقوال الأب في محضر الشرطة، أن ابنته نزلت الى الشارع لتلهو أمام المنزل بالقرية، وذلك في حضور عدد من الأطفال بالشارع، واستدرجها نجل شقيقته ولامس مواضع العفة بجسدها قاصدا هتك عرضها، إلا أن ابنته أخبرته بما جرى، فتوجه إلى مركز الشرطة ليحرر محضرا بالواقعة.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني إلى مكان البلاغ، وضُبط الشاب المتهم، وبمواجهته في محضر الشرطة بأقواله خاله أنكر ارتكابه للواقعة، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

يذكر أنه جري إحالة زوجين إلي محكمة جنايات المنصورة، بعد اتهامهما بهتك عرض «خادمة» ونجلها في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وقيامهما باحتجاز الخادمة وابنها وهتك عرضهما ‏وتجريدهما من ملابسهما وتصويرهما في مقاطع فيديو تحت تأثير مخدر على مدار 3 أيام متصلة.

وأكدت المجني عليها في أقوالها بالتحقيقات أن من تعمل لديهم استدرجوا طفلها ‏وحالوا أن يسجلوا له مقطع فيديو يقول خلاله أنه تعدي جنسيا على ابنتهم، وغضبت لفعلهم ولما قررت أن تترك العمل لديهم ‏وتغادر البيت طلبوا منها الاستمرار إلا أنهم اعتدوا عليها.