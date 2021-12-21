انهيار منزل وتصدع آخر ونفوق مواشي بانفجار أسطوانة بوتاجاز في الدقهلية

أصيب شخص بحروق ونفقت جاموسة وبقرة صغيرة في محافظة الدقهلية اليوم، وانهار منزل عشوائي، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بقرية كوم النور مركز ميت غمر بالدقهلية، عند قيام صاحب المنزل بتغيير الأسطوانة، فانفجرت به، وهو ما تسبب في حدوث تصدع بالمنزل وانهيار أحد جدرانه، وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ورود بلاغ انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل

وتبلغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من أهالي قرية كوم النور دائرة المركز بوقوع انفجار لأسطوانة بوتاجاز داخل أحد المنازل بالقرية ما تسبب في انهيار أحد جدرانه ووجود مصاب.

إصابة صاحب العقار ونقله للمستشفى للعلاج

وانتقلت مباحث ميت غمر إلي مكان الواقعة، وتبين أن الانفجار وقع في منزل شخص يدعي «جمال محمود محمد الشناوي»، والذي أصيب في الحادث، وجرى نقل إلى مستشفى دقادوس المركزي لتلقي العلاج اللازم بعد إصابته بحروق، وجرى تقديم الإسعافات الطبية له وخرج من المستشفى.

فحص أثار الانفجار وخسائره

وبالفحص تبين أن العقار مكون من 3 طوابق على مساحة 120 مترا، ملك جمال محمود محمد الشناوي، وجرى هدم جدار من المنزل، بالإضافة إلي منزل عشوائي باسم «أحمد م. .ا» ونفوق جاموسة وبقرة صغيرة، وأن المنزل العشوائي على سطح الأرض.

ووجه عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة ميت غمر بإخطار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة العقار واتخاذ القرار اللازم بشأنه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12703 إداري مركز ميت غمر لسنة 2021.