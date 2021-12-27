السعداء للمقاولات: استثماراتنا في المشروعات القومية تبلغ 20 مليار جنيه

أكد المهندس محمد شفيق الشاذلي، مسؤول قطاع الطرق والكباري بشركة «السعداء للمقاولات»، أن القطاع الخاص أحدث طفرة كبيرة في التشييد والبناء منذ عام 2014، بسبب سرعة اتخاذ القرار فيه: «أنجزنا 50 كوبري منذ عام 2007، منها 2 كوبري على النيل، استغرقا عامين، وجرى تنفيذهما بجودة كبيرة، ويعتبر محور سمالوط أبرز ما أنجزناه».

متابعة يومية للمشروعات

وأضاف «الشاذلي»، خلال حواره مع الإعلامية إنجي القاضي مقدم برنامج «مساء DMC» عبر قناة DMC: «كنا نتابع المشروعات باليوم، وعندما سافرت خارج مصر أعجب الجميع بتجربتنا، لأننا عملنا بشكل متواصل على مدار الساعة بجودة كبيرة».

إجمالي الاستثمارات

وتابع مسؤول الطرق والكباري بشركة السعداء للمقاولات: «استثماراتنا في مشروعات الدولة تقترب من 20 مليار جنيه، بالإضافة إلى 6 مليارات جنيه خارج حدود هذه المشروعات، ونراعي السرعة والجودة في تنفيذ المشروعات».

وأكد أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي أوامر: «ربنا بيعين على تنفيذ الأمر ونكون على قدر المسؤولية، والرئيس مش بيسيب الشعب بتاعه، ولما يلاقيه بيغرق بينتشله، والرقابة الداخلية في شركتنا تتطلب منا وجود إدارات مختلفة ومنفصلة لتنظيم العمل».

سامكو: العالم يشهد بأن مصر أصبحت تمتلك تجربة فريدة على مستوى الإنشاءات

من جهته قال المهندس سامح سليمان رئيس شركة سامكو للتشييد، إن العالم يشهد بأن مصر أصبحت تمتلك تجربة فريدة على مستوى الإنشاءات من حيث الجودة والسرعة وهو ما لمسه في كل لقاءاته مع الجنسيات الأخرى، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي على دراية كاملة بكل تفاصيل وأسماء الشركات المساهمة في المشروعات القومية.