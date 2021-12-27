شاكر: 47 مليار جنيه استثمارات خطة عاجلة لحل مشكلة الكهرباء في 8 أشهر

استعرض الدكتور مهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود الوزارة في تأمين الطاقة الكهربائية، موضحًا أنَّ البلاد كانت تعاني في عام 2014 من عجز على مستوى إمدادات الوقود الكهربائي واختناقات كبيرة في شبكة نقل الكهرباء وتقادم 30% من وحدات الإنتاج، وعجز يومي يتراوح بين 2000 إلى 3000 ميجا وات، الذي وصل في أحد الأيام بصيف 2014 إلى 6050 ميجا وات.

البلاد عاشت عجزًا في إمدادات الوقود الكهربائي عام 2014

وأضاف شاكر، خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحطة بنبان للطاقة الشمسية وعدد من مشروعات قطاع الكهرباء بصعيد مصر، أنَّ الرئيس السيسي وجه بحل مشكلة الكهرباء في أسرع وقت ممكن، مبينًا أنَّه جرى اتخذنا أكثر من إجراء مثل تنفيذ خطة عاجلة لإضافة 3636 ميجاوات خلال 8.5 شهر، بتكلفة استثمارية قدرها 47 مليار جنيه، مع استكمال المحطات تحت الإنشاء ورفع كفاءة محطات التوليد والتعاقد على تنفيذ 3 محطات توليد عملاقة، واصفًا ذلك بأمر غير مسبوق على الإطلاق.

نفذنا مشروعات الكهرباء بطرق غير تقليدية وحصلنا على ما يلزم التشغيل المباشر

وتابع شاكر، أنَّ المشروعات العاجلة التي نفذتها الوزارة تضمنت محطة توليد كهرباء غرب أسيوط بقدرة 1000 ميجا وات، إذ جرى البدء فيها في شهر ديسمبر عام 2014، مع تشغيلها تجاريًا في مايو من العام التالي، وهناك محطة توليد كهربي في غرب دمياط بقدرة 500 ميجا وات وبدأ المشروع في ديسمبر وبدأ التشغيل التجاري في أغسطس من عام 2015.

وأردف وزير الكهرباء، أنَّ الوزارة كانت تعمل بطرق غير تقليدية إلى جانب التواصل مع بعض الشركات المتعاونة، للحصول على ما يلزم بهدف التشغيل المباشر للمشروعات.