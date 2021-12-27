الكشف على 2301 مواطن في قافلة طبية مجانية بقنا ضمن «حياة كريمة»

صرّح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، ضمن فعاليات القوافل الطبية في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بكورونا.

القافلة تضم 11 تخصصا طبيا

وأوضح محافظ قنا، في بيان، أن القافلة ضمت 11 تخصصا طبيا مختلفا نجحوا في توقيع الكشف الطبي على عدد 2301 حالة بواقع «480 عظام، 472 رمد، 275 أطفال، 274 باطنة، 271 جلدية وتناسلية، 127 أنف وأذن وحنجرة، 126 فم وأسنان، 120 صدر، 80 جراحة، 43 نسا وتوليد، 34 تنظيم أسرة».

وأضاف «الداودي»، أن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لعدد 47 حالة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما 88 مواطنا بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

قافلة طبية كل أسبوع

ومن جانبه، أشار الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان في قنا، في بيان، إلى أن المديرية تنظم قافلة طبية أسبوعياً في إحدى قرى المحافظة لاسيما الأكثر احتياجاً منها.

وأعرب عن شكره وتقديره للأطباء وأطقم التمريض والمتطوعين والجمعيات الأهلية المشاركة في القافلة والمشرفين عليها، مؤكدا اهتمام اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بتنظيم مثل تلك القوافل وتكليفاته المستمرة بمتابعة سير عمل وتذليل العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للقيام بعملها على أكمل وجه، وإعداد تقرير دوري لما تسفر عنه من نتائج من توفير خدمة طبية وعلاجية مجانية لضمان توفير الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين خاصة الأولى بالرعاية منهم.