مصرع شخص وإصابة 25 آخرين بينهم 17 طفلا في حادث تصادم بالإسماعيلية

أعلن مجمع الإسماعيلية الطبي رفع حالة الطوارئ في المجمع بالكامل واستدعاء كافة الأطباء والاستشاريين لقسم الطوارئ بالتزامن مع وصول 25 شخصا مصابين جراء انقلاب سيارة ربع نقل.

وقالت المصادر الطبية، إن الحادث بينه 17 طفلا تحت سن 18 عاما، وتتراوح أعمارهم بين 10 أعوام و15 عاما، مشيرة إلى أن الحالة الصحية لبعض المصابين وأنه جاري عمل الأشعات اللازمة لهم.

أسماء المصابين في حادث الإسماعيلية

وقالت المصادر الطبية إن الحادث أسفر عن وفاة السيد جمعة السيد، 13 سنة، فيما أصيب كلاً من محمد أحمد محمد، 40 سنة، سيد أحمد محمود، 55 سنة، وهاني حسن يوسف، 43 سنة، ومحمود محمد علي، 30 سنة، ومحمود محمد علي 31 سنة، وسيف رضا إسماعيل، 21 سنة، وآية سليمان عبد العاطي، 21 سنة، حسين علي محمد، 31 سنة، وعلاء علي عبد الحميد، 28 سنة.

كما أسفر الحادث عن إصابة كلا من روان علي حسن، 11 سنة، أحمد محمد سالم، 14 سنة، أحمد عصام السيد، 12 سنة، سالم محمد عبد الله، 11 سنة، أحمد عطية إبراهيم، 13 سنة، عمرو شعبان محمود، 13 سنة، بسمة عصام السيد، 12 سنة، سالم إبراهيم مصطفى، 11 سنة، أسماء محمد جاد، 15 سنة، قمر عصام أحمد، 13 سنة، وسيد حسين السيد، 13 سنة، عمرو ناجي السيد إبراهيم، كريم السيد محمد حسن، 11 سنة.

إصابة أطفال في حادث انقلاب سيارة

بينما أصيب في الحادث، عبده عصام أحمد، 10 سنوات، رحاب سليمان عبد العاطي، 12 سنة، قمر نصار أحمد السيد، فاطمة عبد الله محمد، 15 سنة، ورحاب سليمان عبد العاطي، 12 سنة، وجميعهم مقيمين بمدينة القصاصين التابعة لمحافظة الإسماعيلية.