4 مداخلات لـ«السيسي» جبرت الخواطر وغيرت حياة البسطاء في 2021

«جابر الخواطر وداعم الغلابة»، معانٍ أرساها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشدة في عام 2021، يتواصل مع الجميع، يشعر ويحس ويتجاوب مع المشكلات الصغيرة قبل الكبيرة، فكان الاهتمام بالإنسان شعاره الأول، حتى وصل إلى قيامه بمداخلات هاتفية على الهواء مباشرة لدعم وحل أزمات المواطنين.

«الوطن» تستعرض أهم المداخلات الهاتفية التي أجراها الرئيس السيسي، في القنوات التليفزيونية خلال عام 2021، التي كانت بمثابة خطوط اتصال إنسانية؛ تقديرًا له على عطاء هذه الشخصيات وتحقيقًا لأمانيهم وحلًا لمشكلاتهم.

السيدة ناهد

أولى هذه المكالمات كانت موجهة لسيدة تدعى «ناهد» إذ أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصة كفاحها، وعملها سائقة على «تروسيكل»، لتربية 5 فتيات، بعد عرضها في برنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والإعلامية ريهام إبراهيم، على شاشة «cbc»، في مارس الماضي، ووعد الرئيس بتوفير وتلبية كل احتياجاتها.

بوسي سعد

واستجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناشدة السيدة بوسي سعد، التي تعمل في مهنة الحدادة منذ 7 سنوات، وتعيش في المنصورة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على شاشة «القناة الأولى» سبتمبر الماضي، معلقًا على طلب السيدة بتوفير ورشة لها: «عينيا ليكي».

الطفل المعجزة

في أكتوبر الماضي دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، الطفل أحمد تامر، لقراءة القرآن الكريم خلال أقرب حفل افتتاح رئاسي، وذلك بعدما استمع له مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، وهو ما تحقق بالفعل حيث حيث افتتح الطفل تامر احتفالية «قادرون باختلاف» التي عقدت في يوم 5 من شهر ديسمبرالجاري.

فريال أشرف

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، فريال أشرف الحاصلة على ذهبية الكاراتيه في أولمبياد طوكيو 2020، بالحصول على الميدالية، في مكالمة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التليفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، وذلك خلال استضافتها هي وأسرتها بالبرنامج، معلنًا تلبية كل طلباتها وتقديمه هدية لوالدتها للذهاب لأداء مناسك الحج.