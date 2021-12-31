إعادة ذكرى «المقشقش» أشهر مساجد الأقصر على «كشك كهرباء»

ذكريات لا تُنسى في أذهان أهالي وشباب الأقصر من ضمنها مسجد المقشقش أمن أشهر وأقدم مساجد الأقصر، بُنى في أوائل القرن التاسع عشر الميلادي، ولكن تم هدمه ضمن المباني والمنشآت التاريخية والمقدسة التي تمت إزالتها حول طريق الكباش خلال السنوات الماضية قبل أن يتم افتتاحه في الـ 25 من نوفمبر الماضي، حيث حاول فنان صعيدي إعادة إحياء ذكرى المسجد الأثري الشهير بمدينة الأقصر من خلال رسمه بنفس ألوانه القديمة على كشك كهرباء على طول طريق الكباش الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك.

مسجد المقشقش تم بناؤه في القرن الـ19

الباحث الأثري يوسف رشيد مجلع، يوضح، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، تاريخ بناء مسجد المقشقش، حيث يعود بناؤه إلى القرن التاسع عشر، وتمتع المسجد الشهير بمكانة وموقع فريد على مقربة من معبد الأقصر شمالا في اتجاه معابد الكرنك وتحديدا على طول طريق الكباش، وهُدم في عام 2010 ضمن المباني التي تم هدمها خلال تلك الفترة تمهيدا لافتتاح الطريق.

واستكمل «مجلع»، أن مسجد أو جامع المقشقش كان يحتوي على رفات تعود للشيخ إسماعيل المقشقش والذي سُمى المسجد على اسمه، ونُقلت الرفات في منتصف القرن التاسع عشر إلى جامع أحمد نجم، والكائن على مقربة من ميدان أبو الحجاج الأقصري وسط مدينة الأقصر.

إعادة إحياء المباني

ويستكمل الحديث «أحمد الأسد»، رسام من محافظة قنا، أنه تم الاتفاق مع الشركة القابضة للكهرباء خلال فترة افتتاح طريق الكباش على خطة لتجميل صنادق الكهرباء، على أن تتضمن رسومات لمبانٍ ومنشآت تاريخية ومهمة تم إزالتها لافتتاح الطريق خلال السنوات الماضية منها مسجد المقشقش وقصر توفيق باشا أندراوس وغيرها من المنشآت والقصور التاريخية لتوثيقها والتي لا تزال في أذهان الأقصريين.

ولفت إلى إمداده بالمعلومات من قبل الباحث الأثري يوسف رشيد وعدد من الشخصيات وأهالي المحافظة عن أهم المباني والمنشآت وبعض الصور القديمة لها لإعادة إحيائها على الأكشاك.