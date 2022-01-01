رفع 15 ألف طن مخلفات وقمامة وضبط أعمال بناء مخالف بالجيزة وأطفيح

كثفت محافظة الجيزة حملات رفع المخلفات والقمامة يوم رأس السنه لضمان تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه، بالتوازي مع أعمال رفع تجمعات الأمطار وتمهيد الشوارع أمام حركة المارة والسيارات، وذلك انطلاقًا من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للأجهزة المعنية بعدم تأثر مجهودات رفع المخلفات ومواجهة أي تعديات خلال أعمال شفط مياه الأمطار.

وتمكّنت محافظة الجيزة، من خلال هيئة النظافة والتجميل والأحياء والمراكز والمدن من رفع 15 ألف طن مخلفات وقمامة يوم رأس السنه وحتي منتصف اليوم الاول للعام الجديد خلال حملاتها لتحسين مستوى النظافة، أمس، وذلك من خلال فرق ومعدات النظافة التي قامت بتأدية عملها في ظل الطقس السيئ بالتوازي مع أعمال الشفط لمياه الأمطار التي أنجزتها فرق العمل الأخرى.

إزالة دور مخالف بمنطقة عزبة المطار

كما تمكنت محافظة الجيزة من ضبط أعمال بناء مخالف من قبل أحد المواطنين المستغلين لانشغال الأجهزة التنفيذية بأعمال شفط مياه الأمطار، إذ ضبطت محافظة الجيزة من خلال حي شمال مواطنًا خلال بناء دور مخالف بمنطقة عزبة المطار ظنًا منه بانشغال أجهزة الحي، إذ جرى إزالة الأعمدة ومخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

ضبط حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بقرية الكداية

جاء ذلك إضافة إلى ضبط محافظة الجيزة حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بقرية الكداية بمركز أطفيح، إذ قام مواطن بالبناء مستغلا انشغال الأجهزة التنفيذية بسوء الأحوال الجوية، وجرى إزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة والتجميل بالاستمرار في نشر معدات شفط مياه الأمطار للتعامل السريع مع أي هطول للأمطار مع تكثيف مجهودات الشفط لمياه الأمطار من الشوارع وتمهيد الطرق لعدم إعاقة حركة المارة والمواطنين.