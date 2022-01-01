إلغاء رحلات 3 قطارات «وجه قبلي» مؤقتا لسوء الأحوال الجوية

كشف مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، عن إلغاء رحلات 3 قطارات على الوجه القبلي اليوم، بسبب سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار، موضحاً أن الإلغاء سيكون مؤقتاً، وستعود جميع الرحلات للانتظام مرة أخرى على الوجهين القبلي والبحري.

ولفت المصدر في تصريحات خاصة إلى «الوطن»، إلى أن هناك بعض تأخيرات القطارات، نتيجة قيام الهيئة بتنفيذ مشروعات تحديث نظم كهربة الإشارات، على جميع الخطوط، لتقليل حوادث القطارات، وللحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.

وأَضاف أن حركة القطارات على خطوط الوجه البحري، تسير بصورة منتظمة، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير العمل، موضحاً أن غرفة العمليات المركزية بمحطة مصر برمسيس تتابع سير حركة التشغيل لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي أزمات تؤثر على سير حركة القطارات.

وشدد على أن هيئة السكة الحديد، رفعت حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الأمطار وسوء الأحوال الجوية، التي تشهدها البلاد خلال الآونة الأخيرة.

السكة الحديد: فرق طوارئ بالمحطات لمواجهة الأمطار

وأوضح المصدر، أن السكة الحديد شكلت فرق طوارئ ونشرتها بالمحطات، لمواجهة الأعطال الناتجة عن تساقط الأمطار وسوء الأحوال الجوية، مؤكداً أن جميع القطارات تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق الرحلات، لمنع حدوث أي أعطال، والحفاظ على سير حركة مسير القطارات مشيرًا إلى أن تأخيرات القطارات سيتم القضاء عليه نهائياً عقب الانتهاء تمامًا من تحديث وتطوير منظوماتها الأساسية.

إجراءات صارمة بالقطارات لمواجهة أوميكرون

ونوه المصدر، إلى أن هناك إجراءات صارمة ومشددة يتم تنفيذها بالمحطات وعربات القطارات، بصفة دورية، لمواجهة متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، مؤكداً أن أعمال تطهير المحطات يتم كل ساعتين تقريباً، لافتًا إلى أن جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور ملتزمون بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.