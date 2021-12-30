السيطرة على حريق هائل في مصنع مراتب بالدقهلية.. «كل المحتويات اتحرقت»

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء في الدقهلية اليوم، من السيطرة على حريق هائل شب في مصنع لإنتاج المراتب الجاهزة بمدينة ميت غمر، بعد أن تسبب الحريق في سحابة كثيفة من الأدخنة الكثيفة بمدينة ميت غمر، وامتدت النيران في أجزاء المصنع وطالت حوالي 200 متر من إجمالي مساحة المصنع الذي يقع على مساحة 750 مترا، وتم السيطرة على الحريق دون حدوث أي إصابات بين العاملين في المصنع، وسقط جمالون الصاج في المصنع واحترقت جميع المراتب الموجودة.

بلاغ بنشوب حريق هائل بمصنع مراتب

ورد بلاغ لمأمور قسم شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل داخل مصنع لإنتاج المراتب الجاهزة بمدينة ميت غمر، وخروج دخان كثيف أعلى المكان.

وانتقل ضباط مركز ميت غمر إلى مكان البلاغ، وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق.

فحص حريق مصنع مراتب ميت غمر وأسبابه

وبالفحص تبين نشوب الحريق في مصنع ملك «محمود إ. ع.»، ومؤجر إلى ورثة «هشام ا»، ويعمل في تصنيع المراتب، ونشب الحريق في المصنع وامتد إلى باقي أجزائه وطالت النيران مساحة حوالي 750 متر مربع، وهو ما تسبب في خسائر مادية كبيرة.

وانتقلت الأجهزة التنفيذية بقيادة العميد عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، لمعاينة المكان وإعداد التقرير اللازم حول المصنع وتراخيصه والأضرار التي لحقت به، وتبين سقوط جمالون الصاج في المصنع، واحتراق جميع المراتب الموجودة بالمصنع واحتراق مساحة 200 متر من إجمالي مساحة المصنع الذي يقع على مساحة 750 مترمربع.

وبالمعاينة تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي، وجرى إخطار قسم الأدلة الجنائية لعمل تقرير حول الحريق وأسبابه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.