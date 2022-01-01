كواليس أغرب أعياد ميلاد دنيا سمير غانم.. «عملت تورتة على شكل بانيو»

احتفلت الفنانة دنيا سمير غانم، بعيد ميلادها هذا العام، رفقة شيقيقتها إيمي، من خلال أداء مناسك العمرة بالأراضي السعودية، وشاركت صورة لها من أمام الكعبة برفقة الأخيرة، واعتبر الجميع احتفالها هذا العام غريبا، ولكن الأغرب احتفالها بعيد ميلادها عام 2020، الذي صممت له تورتة على شكل حوض استحمام.

دنيا سمير غانم تبدأ العام الجديد بأداء العمرة

وتزامن بدء العام الجديد، مع عيد ميلاد الفنانة دنيا سمير غانم الـ37، التي شاركت صورة لها رفقة شقيقتها من الحرم المكي، عبر خاصية «إستوري» على حسابها عبر موقع «إنستجرام»، قائلة: «شكرًا لكل النعم اللي على شكل جمهور، اللي تعبوا نفسهم وعملوا فيديوهات جميلة أوى عشان عيد ميلادي، أنا بشكركم من كل قلبي».

وتابعت دنيا، أن عيد ميلادها هذا العام صعبا للغاية، وذلك لأنه الأول بعد رحيل والدايها سمير غانم ودلال عبد العزيز، معلقة: «النهاردة كان يوم صعب أوى عليا وعلى إيمي، لكن الحمد لله ربنا كتب لنا عمرة ودعينا من قلبنا لحبايبنا الغاليين بابي ومامي، ربنا يرحمهم يا رب، ودعينا لكل شخص من الجمهور العظيم اللي دعالنا في أزمتنا، ربنا يخليكوا لينا ويحفظكم وبتنمى لكم سنة سعيدة مليانة بالخير والرضا والحب».

دنيا سمير غانم تشارك تهاني جمهورها

كما شاركت دنيا، تهاني جمهورها الذي عايدها بمولدها، عبر حسابها الشخصي على موقع «إنستجرام».

ومن جانبه، هنأ الإعلامي رامي رضوان، زوجته دنيا سمير غانم بعيد ميلادها، معلقا: «أسعد عيد ميلاد.. حبيبتي محظوظ بوجودك في حياتي».

وقال الفنان حسن الرداد، زوج شقيقتها إيمي: «عيد ميلاد سعيد يا أختي، إن شاء الله تكون سنة جميلة، وكلها خير وصحة وسعادة».

أغرب أعياد ميلاد دنيا سمير غانم

ومن أغرب احتفالات دنيا سمير غانم بعيد ميلادها، احتفالها خلال عام 2020، الذي صممت خلاله تورتة على بانيو استحمام، وتصدرت التريند وقتها.

واحتفلت دنيا سمير غانم في عام 2020، بعيد ميلادها الـ 35، مرتين؛ الأولى بمنزل المنتج محمد عبد العزيز، تزامنا مع احتفال رأس السنة.

بينما كانت المرة الثانية مع والدها الراحل سمير غانم ووالدتها الراحلة دلال عبدالعزيز، وزوجها الإعلامي رامي رضوان وشقيقتها إيمي، وزوجها حسن الرداد.