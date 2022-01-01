غلق طرق بالغردقة ورأس غارب بسبب السيول 

أعلنت محافظة البحر الأحمر، منذ قليل، إغلاق طريق الغردقة رأس غارب، وطريق رأس غارب الشيخ فضل، القادم باتجاه محافظة المنيا إلى البحر الأحمر والعكس، لسوء الأحوال الجوية، وذلك كإجراء احترازي، حفاظاً على أرواح المواطنين، بسبب الطقس السيئ الذي تشهده مدن المحافظة.

وأفاد مصدر مسؤول بمحافظة البحر الأحمر بتعرض طريق رأس غارب الشيخ فضل لسيول جارفة في منطقة الكيلو 50، تسببت في قطع الطريق، كما تعرض طريق رأس غارب الغردقة لأمطار شديدة، وصلت إلى حد السيول.

تعطيل الدراسة في مدراس الغردقة وسفاجا

وفي سياق آخر، قرر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تعطيل الدراسة غداً الأحد، في مدراس مدن الغردقة وسفاجا، وذلك لتعرض البلاد لحالة من الطقس السيء، وسقوط أمطار غزيرة وبرق ورعد، تزامناً مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وصرح هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مساء اليوم السبت، بأنه تقرر تأجيل موعد الامتحانات العملية، التي كان مقرراً لها غد الأحد، وذلك لحين تحسن الأحوال الجوية.