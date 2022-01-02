6 وزراء على الهواء في أول أيام 2022.. أبرزهم التعليم والتموين والري

تحرص البرامج التليفزيونية على مواكبة الأحداث اليومية، واستقبال التصريحات ذات الأهمية، والتي تتضمن أهم القضايا التي تشغل الرأي العام محليا وعالميا، وأمس، حل 6 وزراء ضيوفا في تلك البرامج، وذلك في أول يوم بالسنة الجديدة 2022، نستعرض أبرز تصريحاتهم في التقرير التالي:

التربية والتعليم والتعليم الفني

تطرق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن شكل امتحان الصف الرابع الابتدائي، قائلا إنه لن يشبه الامتحانات القديمة خلال السنوات الماضية، ولكنه يستهدف تنمية قدرات الأطفال وإكسابهم العديد من المهارات، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية له.

الموارد المائية والري

تحدث الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، عن خطورة التغير المناخي، حيث قال إن ثلث الدلتا ستضرر بسببها، كما تطرق لمشروع «توشكى» الذي وصفه بأنه مشروع استراتيجي وتدخلت فيه الدولة بثقلها، وذلك خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، تقديم الإعلامية والصحفية إنجي القاضي.

التموين والتجارة الداخلية

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لن تكون هناك إضافة مواليد للبطاقات التموينية خلال الفترة المقبلة، «قولنا ده أكتر من مرة، وكمان مفيش عمل فائد وبدل تالف للبطاقة التموينية لحين ضبط قواعد هذا العمل، والموضوع ده هياخد من شهر لـ 6 أسابيع»، وذلك خلال تصريحات لبرنامج «على مسؤوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، على «صدى البلد».

التضامن الاجتماعي

كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن عدد ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، قائلة إن عددهم يبلغ 11 مليون شخص، منهم 2 مليون إعاقة حركية، والمسجلين لدى الوزارة 620 ألف فقط، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، الذي يُعرض على قناة «TeN».

التجارة والصناعة

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه تم إنشاء 13 مجمعا صناعيا على مستوى الجمهورية، من بينها 10 في محافظات الصعيد فقط، وجارٍ إنشاء مجموعة من المصانع والورش، وذلك خلال حوارها في برنامج «درع الوطن»، الذي يُعرض على قناة «TeN».

الهجرة وشؤون المصريين بالخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه في اليوم الأول لإطلاق وثيقة التأمين على المصريين في الخارج، جرى بيع 1119 وثيقة، وهو ما يعكس احتياج المصريين في الخارج لتلك الوثيق، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة».