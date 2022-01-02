التعليم توزّع أرقام الجلوس على طلاب صفوف النقل خلال أيام

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّها تواصل العمل لعقد امتحانات التيرم الأول، لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والمنتظر أن تبدأ في 15 يناير الحالي، من خلال تجهيز اللجان وإعداد قوائم الطلاب وتجهيز أرقام الجلوس، فضلا عن تواصل العمل لتعقيم وتطهير لجان الامتحانات ودورات المياه قبل انطلاق موسم الامتحانات، للوقاية من فيروس كورونا.

توزيع أرقام الجلوس على طلاب النقل والشهادة الإعدادية الأسبوع الحالي

وقال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، استعدت تماما لعقد امتحانات التيرم الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، والمنتظر أن تبدأ يوم 15 يناير الحالي، مؤكدا توزيع أرقام الجلوس على الطلاب خلال الأسبوع الحالي استعدادا للامتحانات، كما أنّ جميع اللجان الامتحانية سيتم تعقيمها وتطهيرها قبل بداية الامتحانات، للحد من انتشار الفيروس المستجد.

لا تأجيل لامتحانات التيرم الأول بسبب كورونا

وأكد المصدر لـ«الوطن»، أنّ امتحانات التيرم الأول لن تؤجل بسبب تفشي فيروس كورونا، موضحا أنّ تسليم أرقام الجلوس سيكون داخل المدارس، وسيتم تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان بحد أقصى 15 طالبا، لتحقيق التباعد الجسدي بين الطلاب، بسبب فيروس كورونا.

ولفت إلى وجود تعليمات مشددة من قبل الوزارة لدى المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بأن يلتزام الطلاب بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية وعدم نزعها، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من كورونا.

وزير التعليم: استعدينا جيدا لعقد امتحانات التيرم الأول

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لـ«الوطن»، أنّ الوزارة بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، استعدت جيدا لعقد امتحانات التيرم الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، مؤكدا أنّ جائحة فيروس كورونا لن تؤثر على سير الامتحانات، في ظل تنفيذ إجراءات صارمة داخل اللجان، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على الامتحانات، من خطر الإصابة بعدوى كورونا.