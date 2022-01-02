مبادرة «قلوب السعادة» تنشر البهجة بين مرضى السرطان بالأقصر: لعب وفن

في إطار سلسلة الزيارات التي تشهدها مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في الصعيد، ضمن مبادرات تقديم الدعم للمرضى الصغار والكبار؛ بادر مجموعة من شباب مدينة إسنا، بزيارة مستشفى شفاء الأورمان، للمشاركة في رفع الروح المعنوية للأطفال المرضى وإدخال السرور على قلوب مرضى السرطان من خلال مبادرة «قلوب السعادة».

ورشة فنية لتعليم الأطفال الرسم

ونفذ الشباب ورشة عمل فنية لتعليم الأطفال الرسم للترويح عنهم، والمساهمة في تنمية موهوبي الرسم منهم، وجرى إهداء الأطفال كراسات للرسم وألوان، وتفاعل الصغار بحيوية مع الأنشطة الفنية وأبدع كل منهم في تصميم رسومات وسط حالة من البهجة داخل المستشفى.

وخلال زيارتهم، أجرى الشباب جولة بالمستشفى، لتفقد أقسامها الطبية والمعامل، وتعرفوا على طرق ومراحل العلاج التي يمر بها المريض، واستمعوا لشرح من المتخصصين حول الخدمات المقدمة للمرضى.

ووجه شباب المبادرة الشكر للقائمين على المستشفى وفريق العلاقات العامة والعاملين بالمستشفى بطيبة شمال الأقصر، لما لمسوه من مجهود في إطار الاهتمام والحرص على صحة المرضى.

الأنشطة الترويحية تحافظ على صحة المرضى

وقال محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان؛ إن المستشفى حريص على تعريف كافة فئات المجتمع بالأنشطة التي تخدم المريض من الجانب الروحي، وإطلاعهم على كافة المبادرات لدفع أكبر عدد من أبناء المجتمع للتطوع او التبرع بما يصب في صالح المرضى ويشجعهم على استكمال مراحل العلاج دون الشعور بالملل.

ووجه فؤاد الشكر لشباب مدينة إسنا على مبادرة «قلوب السعادة» في رفع الروح المعنوية لدى الصغار، ودورهم في مساندة الأطفال ذوي أمراض الأورام، الذين يتلقون العلاج بالمستشفى، مشيرًا إلى أن الرسم من الأنشطة الترويحية لإكساب المرضي خصوصا الأطفال روحا معنوية عالية، ويسهم في تخفيف آلامهم.