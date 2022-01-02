تأجير وحدتين بالبرج الإداري بطنطا لهيئة الدواء

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الغربية، اليوم، على طلب هيئة الدواء المصرية بشأن تأجير الوحدتين 5 و6 بالدور الرابع علوي بالبرج الإداري بأبراج عبد المنعم رياض الاستثمارية في طنطا لمدة عام، وذلك للحاجة الماسة والعاجلة لتوفير فرع للهيئة بالمحافظة، وذلك بعد استيفاء جميع المستندات وموافقة لجنة الإسكان.

وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، برئاسة الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، واللواء علي أبو الدهب مدير الحماية المدنية، والعقيد أحمد ممدوح المستشار العسكري للمحافظة بالإنابة.

محافظ الغربية يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

وبدأ محافظ الغربية الاجتماع، بالترحيب بالحضور وتهنئة الحاضرين وأهالي المحافظة بمناسبة العام الميلادي الجديد، كما هنأ الإخوة الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، موجهاً الشكر لرجال الوحدات المحلية ولشركة مياه الشرب والصرف الصحي ولجميع الجهات التي شاركت في مواجهة موجة الطقس التي تعرضت لها المحافظة الجمعة الماضية.

إطلاق اسم أحمد الشرقاوي على مدرسة عزبة فراج

ووافق المجلس على إطلاق اسم أحمد الشرقاوي على مدرسة عزبة فراج للتعليم الأساسي، وإطلاق اسم المرحوم خيري فتوح غازي على مدرسة عزبة القرنفلي للتعليم الأساسي بمركز المحلة.

كما وافق على قبول التبرع بقطعة أرض في قرية سنبو الكبرى مساحتها 539 م2؛ لتوفير شارع مؤدي إلى أرض إحدى المدارس بالقرية.