«الوزير» يطالب قيادات «النقل» بالتعجيل بعودة حركة القطارات على جميع الخطوط

أعلن الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، خلال اجتماعه بقيادات هيئة السكة الحديد، أن الأسباب الحقيقية وراء تأخير حركة القطارات ظروف خارجة عن الإرادة تسببت فيها الأمطار وسوء الأحوال الجوية، مطالباً المهندس مصطفي أبو المكارم، رئيس هيئة السكة، وجميع قيادات السكة الحديد، ببذل الجهد لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين.

استمرار تأخر حركة القطارات

وقال مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، إن الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، اجتمع برئيس هيئة السكة الحديد المهندس مصطفي أبو المكارم، وجميع النواب والقيادات، لمطالبتهم برفع كفاءة الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين، مؤكداً أن من أهم العوامل التي أدت إلى تأخير حركة القطارات، تساقط الأمطار والسيول في بعض المحافظات، ما أثر على منظومة الإشارات الجديدة، وأوضح أن الهيئة استقبلت استغاثات وشكاوي عديدة من الركاب العالقين.

جهود لاستعادة حركة مسير القطارات كاملة

وأوضح المصدر، أنه جاري العمل على إنهاء تأخير حركة القطارات على خطوط الوجه القبلي، وعودة حركة القطارات كاملة على جميع الخطوط مرة أخرى، منوها بأن حركة القطارات عادت جزئياً في سوهاج. وفي شأن آخر أكد المصدر أنه تم الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية الجديدة في 5 محطات وهى القاهرة والجيزة والإسكندرية وسيدي جابر ودمنهور، لمواجهة المتهربين من دفع قيمة تذكرة القطارات.

إجراءات لمواجهة كورونا بمحطة مصر

وأكد المصدر أن هناك إجراءات صارمة تتم داخل محطة مصر برمسيس وجميع محطات السكة الحديد، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار كورونا، والحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.