حظك اليوم برج القوس الأحد 2-1-2022 مهنيا وعاطفيا

مواليد برج القوس من الأشخاص البيتوتية، فهم يفضلون البقاء الدائم في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة أو العمل، ومع ذلك يتميزون بالطيبة والمحبة المخلصة لكل من حولهم، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

القمر الجديد في منزلك الثاني وقد يصيبك ذلك ببعض التشوش ومن المهم أن تنتبه لخطواتك وحساباتك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

اليوم عليك أن تتصرف بمرونة إزاء ما يستجد من تطورات في حياتك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.