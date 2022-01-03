تأخر حركة القطارات بالخط الثاني للمترو بسبب عطل مفاجئ في نظام الإشارات

أكد مصدر مسؤول بشركة مترو الأنفاق، تأخر حركة قطارات الخط الثاني بمترو الأنفاق «شبرا الخيمة - المنيب»، بسبب عطل مفاجئ في منظومة الإشارات ما بين محطتي «العتبة ومحمد نجيب».

تشغيل القطارات بنظام الأوامر

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ العطل الفني المفاجئ في منظومة الإشارات أدى إلى تأخر حركة قطارات مترو الأنفاق لمدة تتراوح بين 5 و10 دقائق، منوها إلى تشغيل القطارات بنظام الأوامر من خلال غرفة التحكم المركزي ccp، للعمل على تسيير حركة القطارات بشكل متأخر نسبيًا وعدم توقفها.

وأوضح المصدر، أنه لن يتم تعليق حركة قطارات مترو الأنفاق بالخط الثاني، وجاري العمل على إصلاح العطل الفني وعودة حركة القطارات لطبيعتها، مؤكدا أنّ حركة القطارات بالخط الأول «المرج الجديدة - حلوان»، منتظمة ولا توجد أي معوقات تؤثر على حركة القطارات، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الصارمة للوقاية من كورونا.