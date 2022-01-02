النقل: خدمات مميزة لركاب القطار الكهربائي.. وتشغيله تجريبيا 3 أشهر

كشف الدكتور اللواء عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل، عن أنّ القطار الكهربائي الخفيف «السلام - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان»، سيقدم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، لافتا إلى أنّ الهيئة تواصل تنفيذه: «نسبة تنفيذ الأعمال المدنية والتشطيبات وصلت إلى 98%، ويتكون خط القطار الكهربائي من 4 كباري للسيارات جرى الانتهاء منها وتشغيلها بالفعل، ونفقين للقطار، ونفق آخر للسيارات».

تشغيل القطار الكهربائي تجريبيا لمدة 3 أشهر

وقال والي لـ«الوطن»، إنّ القطار الكهربائي بدأ العمل تجريبيا دون ركاب قبل أسبوعين، ويستمر التشغيل التجريبي 3 أشهر، قبل تشغيله رسميا أمام الجمهور، وذلك بسرعات تبدأ من 5 كيلو حتى 120 كيلو مترا، وهي السرعة القصوى، بينما السرعة التشغيلية 80 كيلو مترا، موضحا أنّه حتى الآن لم يتم تحديد موعد تشغيل القطار الكهربائي أمام الركاب بشكل رسمي.

سعر تذكرة القطار الكهربائي لم تتحدد بعد

وأوضح رئيس القومية للأنفاق، أنّ وزارة النقل لم تحدد سعر تذكرة القطار الكهربائي حتى الآن، والتي ستراعي البعد الاجتماعي للركاب، مؤكدا أنّ خط القطار الكهربائي يتكون من 4 مراحل، ويصل في مرحلته الثالثة إلى العين السخنة، إذ يتم ربط القطار الكهربائي الخفيف مع القطار السريع، قائلا: «القطار الكهربائي صمم على الطراز الأوروبي».

شركة RATP الفرنسية العالمية تدير القطار الكهربائي

ولفت والي، إلى أنّ شركة RATP الفرنسية العالمية، ستدير القطار الكهربائي الخفيف «السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان» دون التدخل في تحديد سعر التذكرة، موضحا أن وزارة النقل، عازمة على إحداث نقله نوعية كبيرة في وسائل المواصلات في مصر، والقطار الكهربائي سيكون أول وسيلة نقل حديثة تدخل مصر، منذ فترة كبيرة.