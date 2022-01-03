قافلة غذائية لرعاية 2000 أسرة فى «أسيوط»

أطلق صندوق «تحيا مصر» قافلة حماية اجتماعية لتوفير المواد الغذائية والأغطية للأسر الأولى بالرعاية فى محافظة أسيوط، ضمن مبادرتى «بالهنا والشفا»، و«شتاء آمن». وقال تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذى للصندوق، إن قافلة أسيوط استمرت يومين فى توزيع 24 طن مواد غذائية جافة و4000 بطانية، تم توفيرها لصالح 2000 أسرة مستحقة طبقاً لقواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعى، وبالتعاون مع بنك القاهرة ومؤسسة صناع الحياة.

وأضاف «عبدالفتاح» فى بيان أمس، أن القافلة استهدفت الأسر فى مناطق «كوم بوها، وعرب العمايم، وبنى شعران، وبنى شقير، وبنى رافع، ودشلوط، وخارفة، وصنبو، ومسارة ديروط، ودير القصير»، والصندوق يكثف من هذه القوافل خلال فصل الشتاء، لرعاية أكبر عدد من الأسر المستحقة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأوضح المدير التنفيذى للصندوق أن قوافل الحماية الاجتماعية تعد نموذجاً لاستراتيجية الصندوق فى تدعيم شراكته مع مؤسسات القطاع الخاص الملتزمة بمسئوليتها المجتمعية، ومنظمات المجتمع المدنى، لافتاً إلى أن مبادرة «بالهنا والشفا» من أنشطة محور الحماية الاجتماعية، لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ورفع بعض أعباء المعيشة عن كاهلهم، واستفاد منها نحو 11.2 مليون مواطن خلال 2021، عبر تنفيذ 3 آلاف قافلة مواد غذائية استهدفت 27 محافظة.

من جهة أخرى، ينظم الصندوق، غداً، قافلة جديدة فى قنا لمدة يومين، لتوفير المواد الغذائية للمواطنين، واستطاع «تحيا مصر»، من خلال قوافل الحماية الاجتماعية، أن يحصد 6 أرقام قياسية فى العمل الخيرى بموسوعة جينيس العالمية عبر تنفيذ أكبر قوافل للمساعدات الإنسانية فى العالم خلال عامى 2020 و2021.