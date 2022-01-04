 ضبط 313 عبوة أدوية ومستحضرات تجميل مهربة بمطار القاهرة.. السر في الجيب السحري

أحبط رجال الجمارك بمبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، محاولتي تهريب كمية من الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل.

وكانت المحاولة الأولى بالإدارة الثانية بمطار القاهرة الدولي، برئاسة صبحي ربيع مدير الجمرك، وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب على رحلات الطيران المختلفة، لاحظ أحمد سيد عافية مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، دخول أحد الأشخاص من خارج المطار، متجهًا إلى سير الحقائب وأخذ كرتونة وحاول الخروج بها من الدائرة الجمركية، فاستوقفه مدير الحركة وبمناظرة جواز سفره والاستفسار عما فعله، تبين أنه أحد الركاب جاء على متن طائرة أردنية قادمة من عمان، وأنه ترك الكرتونة وعاد ليأخذها مستغلا إمكانية دخول الدائرة الجمركية خلال يوم الوصول بدون تصريح.

313 عبوة مستحضرات تجميل

بدوره، كلف صبحي ربيع جابر مدير الجمرك، الدكتورة ابتهال مصطفى مأمور الجمرك، بتفتيش الكرتونة فتبين وجود 313 عبوة مستحضرات تجميل.

وكانت المحاولة الثانية بنفس الإدارة، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش رحلة ركاب الطائرة الأردنية القادمة من عمان في الوردية التالية، عندما استوقف عمر سالم ياسين رئيس قسم اللجنة الجمركية، أحد الركاب في أثناء خروجه من بوابة اللجنة.

السر في الجيب السحري

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية بضائع، أو أشياء تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية، أجاب بالنفى، وعلى إثره كلف محمد الهادي أحمد مدير الحركة المشرف على الصالة، أحمد أمين وسامي نبيل سامي مأموري الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود عبوات دوائية فارغة مخبأة بـ«جيب» سحري بجانبي البطانة الداخلية الخاصة بحقيبة الراكب، وداخل كيس بلاستيك يحتوي على كمية من الشيكولاته، وبتفتيشه ذاتيا تبين وجود لفافة مغلقة بلاصق خبأها الراكب في جيب الحاكيت الذي يرتديه بها على عدد آخر من الأمبولات الدوائية باهظة الثمن.

قرر صبحي ربيع جابر مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي ضد كل راكب، بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.