حظك اليوم الثلاثاء 4-1-2022 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

مع بداية عام 2022، يهتم الكثيرون بالبحث عن حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، الذي يتم تحديده وفق حركة الأبراج والفلك، التي تتغير من شخص لآخر حسب البرج السماوي، الذي ينقسم إلى 4 مجموعات مائية وهوائية وترابية ونارية، تكون معًا 12 برجا على مستوى السنة بالكامل.

وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، في المجال الترفيهي، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 4-1-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الحادي عشر يمدك اليوم بروح المرح والانطلاق وتعبر عن نفسك بحرية.

حظك اليوم برج الحمل 4-1-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. المريخ بمنزل الحظ يمنحك سحرا ويعدك بأوقات عاطفية حلوة تجمعك بمن تحب وتقترب منه.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان حسين فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 17 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 4-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. يجب أن تكون حذرا ودقيقا وأن تحافظ على ما لديك من روح صبورة.

حظك اليوم برج الثور 4-1-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك أن تتعامل بلباقة في المواقف المتوترة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلاده 16 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 4-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يدفعك اليوم لتبادل الحوار والأفكار المفيدة، وتبدو حاضر الذهن منفتحا.

حظك اليوم برج الجوزاء 4-1-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تبدو اليوم ساحرا ومتألقا وتتحدث ببراعة وطلاقة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الممثل الأمريكي مورجان فريمان، ويوافق تاريخ ميلاده 1 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 4-1-2022 على الصعيد المهني

وجود القمر في منزل المدخرات يدفعك للتخطيط جيدا لمستقبلك ولتنمية مدخراتك.

حظك اليوم برج السرطان 4-1-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك اليوم طاقة عاطفية مما يساعدك على الاقتراب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 4-1-2022 على الصعيد المهني

القمر يقترن مع عطارد وزحل في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه لحقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم برج الأسد 4-1-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجنب الصدام مع شريك الحياة ولا تضن عليه اليوم بكلمات حلوة تكسبه بها.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان خالد عجاج، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 4-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة وقد يحملك المحيطون بك الكثير وأنت قادر اليوم على فِعل الكثير.

حظك اليوم برج العذراء 4-1-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يصيبك بالتشوش.. حاول أن تهتم بالطرف الآخر وأن تتحمل مسئولياتك بصدر رحب.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان الراحل عامر منيب، ويوافق تاريخ ميلاد 2 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 4-1-2022 على الصعيد المهني

المريخ وعطارد داعمان ويساعدانك على عرض آرائك بدبلوماسية ووضوح.

حظك اليوم برج الميزان 4-1-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك اليوم بروح تفاؤل وتمتلئ بالمشاعر الإيجابية وتتواصل مع من حولك بحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الموسيقار الراحل بليغ حمدي، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 4-1-2022 على الصعيد المهني

القمر معاكس وقد يتسبب لك في نزاع مع البعض وعليك أن تقوم بخطوة نحو الإصلاح.

حظك اليوم برج العقرب 4-1-2022 على الصعيد العاطفي

قد تشعر اليوم بالقلق لأمر يخصك أو يخص أحد الأشخاص المقربين من قلبك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب المطرب العراقي ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.

حظك اليوم برج القوس 4-1-2022 على الصعيد المهني

المريخ وعطارد يدعمانك ويمنحانك يقظة ذهنية وقدرة على التفاوض وحظا كبيرا.

حظك اليوم برج القوس 4-1-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل العلاقات ويعدك ذلك بأن تعيش حياة عاطفية وعائلية دافئة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 4-1-2022 على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تصل لمعلومات تفيد مسيرتك، فقط اعتنِ بحساباتك وخطواتك لتحسن التصرف.

حظك اليوم برج الجدي 4-1-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني وقد تكون هناك فرصة للتفاوض حول أمور تشغلك، فقط عليك أن تعتمد اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان الكوميدي الراحل سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 4-1-2022 على الصعيد المهني

المريخ وعطارد داعمان ويمنحك ذلك إصرارا وطاقة ونشاطا وتعرف كيف تفرض وجهة نظرك.

حظك اليوم برج الدلو 4-1-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك اليوم تشعر بثقة وبسلام نفسي وتبدو جذابا في عيون الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المخرجة اللبنانية نادين لبكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 4-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر مما يجعل الوقت مناسبا للتأمل ومراجعة النفس، فقط كن متحفظا ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الحوت 4-1-2022 على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم أن تراعي مشاعر الطرف الآخر.. وتحسن التصرف لتعيش في سلام.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.