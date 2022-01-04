حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 4-1-2022 مهنيا وعاطفيا

معروف عن مولود برج العذراء الرقة والاهتمام الشديد بالناقة والرغبة في التفرد، ولذلك فأن الانطباع الأول عنهم يجعل الكثيرون يحسبوهم من الشخصيات المغرورة والمتعالية، لكنهم في الحقيقة عكس ذلك.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

القمر في منزل الصحة وقد يحملك المحيطون بك الكثير وأنت قادر اليوم على فِعل الكثير.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

الوضع الفلكي قد يصيبك بالتشوش.. حاول أن تهتم بالطرف الآخر وأن تتحمل مسئولياتك بصدر رحب.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان الراحل عامر منيب، ويوافق تاريخ ميلاد 2 سبتمبر.