التحفظ على 4 كيلو جرام بانجو داخل 25 مخزنا في حملة أمنية بالإسماعيلية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة انتشار المواد المخدرة، من خلال توجيه الحملات المكبرة لضبط وملاحقة العناصر الإجرامية وحائزي المواد المخدرة والقائمين على زراعتها، نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حملة بالتنسيق مع قطاعات الأمن المختلفة بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية والقطاعات المعنية بالقوات المسلحة لاستهداف منطقة الظهير الصحراوي بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية، أسفرت عن ضبط 25 مخزنا لكميات من مخدر البانجو الجاف بلغت 4250 كيلو جرام.

ضبط 3 عناصر إجرامية بدمياط بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر ومواد مخدرة

وتمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط من ضبط 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، يقيمون بدائرة مركز شرطة كفرسعد، وبحوزتهم 2 بندقية آلية وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية وكمية من مخدر البانجو زنة 50 كيلو جرام، وكيلو و200 جرام من مخدر الحشيش ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة و«توك توك»، دون لوحات معدنية.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم و«التوك توك»، لتسهيل تنقلاتهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.