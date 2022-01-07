لأول مرة.. 74 مليون مستخدم للإنترنت في مصر بزيادة 11 مليون خلال عام

وصل إجمالي عدد مستخدمي الانترنت في مصر إلى 74 مليون و480 ألف مستخدم بنهاية أكتوبر 2021، مقابل 63.48 مليون فى نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة تقدر بنحو 11 مليون مستخدم خلال عام واحد فقط، بحسب تقرير موجز عن مؤشرات الاتصالات وتكنولوچيا المعلومات.

مستخدمو الإنترنت عن طريق الموبايل

وكشف التقرير، أن مستخدمي الإنترنت عن طريق الموبايل ارتفع من 51 مليون و530 ألف مستخدم بنهاية أكتوبر 2020 إلى 61 مليون و790 ألف مستخدم بنهاية أكتوبر 2021، وبذلك تكون الزيادة خلال سنة واحدت 10 ملايين و260 ألف مستخدم، وهي الزيادة التي تم تشهدها البلاد من قبل على الإطلاق.

مستخدمو الإنترنت فائق السرعة «الإنترنت الارضي»

أما مستخدمى الإنترنت فائق السرعة «الإنترنت الأرضي»، وصل إلى 9 ملايين و830 ألف مستخدم بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 8 ملايين و600 ألف قبل عام فقط، بزيادة وصلت إلى مليون و230 ألف مستخدم خلال عام.

مستخدمو «يو إس بى موديم»

وشهد عدد مستخدمب «يو إس بى موديم»، تراجعا غير مسبوق، حيث وصل عدد مستخدميه إلى 2 مليون و 860 ألف مستخدم، مقابل ثلاث ملايين و350 ألف مستخدم فى نفس الفترة من العام السابق بتراجع اقترب من النصف مليون مستخدم.

مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وبحسب مصادر مسؤولة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن مؤشرات القطاع ارتفعت ليحافظ على مكانته بوصفه أعلى قطاعات الدولة نموًا، حيث ارتفع معدل نمو القطاع ليصل إلى 16% في 2020/2021 مقارنة ب 15.2% في 2019/2020.

متوسط سرعة الإنترنت الثابت

وأكدت المصادر أن متوسط سرعة الإنترنت الثابت ارتفع من 6.5 ميجابت/ث في يناير 2019 إلى 45.7 ميجابت/ث في نوفمبر 2021، لتصبح مصر في المركز الرابع على مستوى أفريقيا مقارنةً بالمركز الأربعين في يناير 2019.