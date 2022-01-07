مصرع وإصابة 6 طلاب بالثانوية في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالأقصر

لقي ثلاثة طلاب بالثانوية العامة مصرعهم فيما أصيب ثلاثة آخرون إثر انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بالطريق السريع بمنطقة الحبيل التابعة لمركز البياضية شرق محافظة الأقصر، وانتقلت القيادات الأمنية لمكان الواقعة بشرق الأقصر لتفقد ومتابعة الحادث، حيث نُقل الطلاب المصابين إلى مستشفى الكرنك الدولي، فيما نُقلت جثامين المتوفين إلى مشرحة المستشفى.

مصرع وإصابة 6 طلاب بالأقصر

ووردت معلومات بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي يستقلها عدد 6 طلاب بالثانوية العامة من قبل مباحث مركز شرطة البياضية برئاسة الرائد محمد زكريا رئيس المباحث وبمعاونة الرائد محمد طلعت وضباط مباحث المركز، لمدير أمن الأقصر اللواء خالد عبدالحميد، والذي كلف بانتقال فريق أمني على الفور إلى منطقة الحبيل محل الواقعة لمتابعة الحادث وتفقده.

نقل جثامين المصابين لمستشفى الكرنك

ودفع مرفق الإسعاف بعدد من السيارات تحت إشراف مدير عام منطقة جنوب الصعيد الدكتور معمر حافظ، وجرى نقل الطلاب المصابين في الحادث والبالغ عددهم ثلاثة مصابين إلى مستشفى الكرنك الدولي شمال الأقصر، فيما نُقلت جثث المتوفين لمشرحة المستشفى انتظارا لصدور تصريح الدفن و خروج الجثامين.

بيانات المصابين

وبعد وصول المصابين لمستشفى الأقصر العام تبين أن أسماءهم جاءت كالآتي«ع.ح.م، وع.خ.س، ا.ح.م»، وجار علاجهم داخل المستشفى، فيما جاءت بيانات الطلاب المتوفين كالآتي: «م.س.ع، م.ع.م، م.ط.م»، وجميعهم طلاب بالصف الثاني الثانوي بمحافظة الأقصر، وجرى تحرير المحضر اللازم للواقعة تمهيدا للعرض على النيابة ومعرفة سبب وقوع الحادث.