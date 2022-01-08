تشييع جنازة شاب لقي مصرعه في انقلاب سيارة بالعريش

شيع أهالي العريش جنازة شاب لقي مصرعه في حادث سير أليم على الطريق الساحلي بين مدينتي العريش والشيخ زويد.

وقال مصدر طبي بمستشفى العريش العام لـ«الوطن»، إن شابين مصابين بإصابات متفرقة وكدمات ونزيف وصلا إلى قسم الاستقبال بالمستشفى، جراء إصابتهما في حادث سير، وتوفى أحدهم في الحال ويدعى «سلامة م س» من أهالي قرية الخروبة، فيما يخضع الآخر للعلاج بقسم العناية المركزة بالمستشفى، ووُصفت حالته بغير المستقرة ويدعى «م س ا» من العريش.

وأضاف المصدر الطبي أنه تم استخراج شهادة الوفاة للمتوفى، بعد استيفاء الأوراق المطلوبة وكتابة التقارير المفصلة عن أسباب الوفاة.

الحادث وقع على الطريق الساحلي

وأكد شهود العيان، أن الحادث وقع بمنطقة الخروبة على الطريق الساحلي بين العريش والشيخ زويد، ما أدى إلى انقلاب سيارة وخروج شخصين منها على الأض بين الطريقين في الجزيرة الوسطى.

وأضاف شهود العيان، أن الشابين نُقلا إلى مستشفى العريش العام بسيارة الإسعاف، بعد سحب السيارة من نهر الطريق العام.

شبورة مائية بجميع الطرق السريعة في شمال سيناء

وفي السياق ذاته، سيطرت الشبورة المائية على جميع المناطق، خصوصا الطرق العامة التي انعدمت بها الرؤية منذ مساء أمس حتى ساعات الصباح الأولى من اليوم، وقامت على إثر ذلك شرطة المرور بإغلاق الطريق الدولى من قبالة بالوظة والقنطرة شرق وطريق الإسماعيلية، وحذرت أصحاب السيارات من السير على الطريق الدولي العام.

كما سيطرت الشبورة المائية أيضا على الطريق الساحلي بين العريش والشيخ زويد، وتم إغلاق ارتكاز الشلاق غرب مدينة الشيخ زويد، وإجبار السيارات على الوقوف بجانب الطريق حتى تتضح الرؤية.

وأكد شهود عيان من أصحاب السيارات في شمال سيناء أنها المرة الأولى هذا العام التي تشهد بها المنطقة شبورة مائية كثيفة بهذا الشكل.