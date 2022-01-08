تقدم كبير للجيش اليمني في «شبوة» بعد تحرير بيحان

أحرز الجيش اليمني وألوية العمالقة، تقدمًا كبيرًا في محافظة شبوة اليمنية، بعد تحرير مديرية بيحان، إذ أعلنت ألوية العمالقة، انتهاء المهلة الممنوحة للحوثيين للانسحاب، وبدء المرحلة الثالثة من تحرير المحافظة، عبر استهداف مديرية عين، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة «مداد نيوز» السعودية، على منصة الفيديوهات الشهيرة «يوتيوب».

ووفقا لما جاء في التقرير، فإن رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، أشاد بالانتصارات البطولية التي حققتها القوات المسلحة اليمنية، مدعومة بالتفاف شعبي هائل، وإسناد تحالف دعم الشرعية في محافظة شبوة، لافتا إلى ما حققته من نجاح في رسم معالم النصر، على طريق إجهاض مشروع إيران في اليمن، واستكمال استعادة الدولة، وإنهاء سيطرة الحوثي على السلطة.

حملة قوية متوقعة في عين

ومن المتوقع، أن تشهد «عين»، حملة جوية وبرية مركزة، بالتنسيق مع التحالف العربي لدعم الشرعية، حيث أكدت ألوية العمالقة، نجاح المرحلة الثانية من عملية إعصار الجنوب بتحرير مديرية بيحان، مشددة على جاهزيتها الكاملة لتنفيذ المرحلة الثالثة لتحرير «عين».

توالي هزائم الحوثيين

وأصبحت ألوية العمالقة أهم أركان معركة تحرير اليمن، لتتوالى هزائم الحوثيين وتتعرض صفوفها للانهيار بعدما قُتل وأُسر عدد كبير من عناصرها، وسط ترحيب كبير من الشعب اليمني والمجتمع الدولي، الداعم لليمن في حربها على الإرهاب الحوثي المدعوم من إيران.

ووجّه الدكتور معين عبد الملك، قيادة السلطة المحلية بـ«شبوة»، بتسيير الأوضاع في المديريات والمناطق المحررة، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين فورًا، مشيرًا إلى أن الحكومة تقدم كل الدعم للجهود الرامية إلى تحرير اليمن من ميليشيات الحوثي.