الشاذلي ينعى «الإبراشي»: رحل ملك التحقيقات الصحفية.. وفاته أدمت قلوبنا

نعى الإعلامي محمد الشاذلي، زميله وائل الإبراشي الذي غيّبه الموت عن عالمنا أمس الأحد، بعد صراع مع مضاعفات إصابته بفيروس كورونا قبل نحو عام، بكلمات مؤثرة، قائلا إنّ خبر وفاة الإعلامي الكبير أدمى القلوب.

الشاذلي: رحل ملك التحقيقات الصحفية

وأضاف الشاذلي، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «صباح الخير يا مصر»، المّذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «رحل ملك التحقيقات الصحفية، كان إعلاميا كبيرًا، ووفاته أثرت فينا كزملاء في القناة الأولى والوسط الإعلامي، وكل محبيه وتابعيه كانوا حزانى على منصات التواصل الاجتماعي، وكان هناك مظاهرة حب كبيرة على السوشيال ميديا».

معاناة نفسية بسببب الشائعات

وتابع الشاذلي، أنّ الإعلامي الراحل كان يعاني معاناة شديدة صحيا وطبيا ونفسيًا، فأي مريض في العالم يحتاج إلى دعم نفسي شديد جدا من أقرب الناس له، لكنه كان يسمع خبرًا عن وفاته كل فترة، وعندما حدث ذلك توقعت أنّ الأمر شائعة كما سبقها، لكن جرى التأكد منه ورحل عن عالمنا عن عمر ناهز 58 عاما، بعد صراع استمر لنحو عام مع مضاعفات فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق، أعلن الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس تحرير بوابة روز اليوسف، أنّه تواصل مع «حسن» نجل شقيق الإعلامي الراحل، الذ أكد أنّ صلاة الجنازة على جثمان الراحل، تُقام بعد صلاة الظهر في مسجد الشيخ سالم بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية، حيث يوارى الجثمان الثرى في مقابر العائلة.