رئيس التحرير

محمود مسلم

السيسي في جلسة «كورونا إنذار للإنسانية»: في كل محنة تُولد منحة

الرئيس: محنة كورونا أوقفت قطاعات كاملة في دول كثيرة

كتب:

شريف سليمان
02:24 م | الإثنين 10 يناير 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن جائحة كورونا تحدي عظيم قابل الإنسانية في العصر الحديث، بل وشكلت تحديات مركبة، سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة في العامين الماضيين.

السيسي: كورونا عطلت الطيران والنقل والسياحة في دول كثيرة

وأضاف الرئيس خلال جلسة «جائحة كورونا.. إنذار للإنسانية وأمل جديد» بمنتدى شباب العالم، «في كل محنة تولد منحة، رغم أن التداعيات التي أفرزتها المحنة حتى الآن أدت إلى توقف قطاعات كاملة في دول كثيرة، وبعض الدول أغلقت كل مناحي الحياة، وبعض القطاعات مثل الطيران والنقل والسياحة توقفت، وكنا متصورين إن الخسائر ممن فقدناهم عدة آلاف، وفوجئنا بأن الإصابات تجاوزت الملايين ثم عشرات ومئات الملايين».

اقرأ المزيد:

السيسي يطلق النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم: على الخير اجتمعنا

السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن جائحة كورونا بمنتدى شباب العالم

السيسي يستقبل الرئيس الفلسطيني بمنتدى شباب العالم

الرئيس السيسي يستقبل ولي العهد الأردني بمنتدى شباب العالم

السيسي يستقبل رئيس وزراء لبنان بمنتدى شباب العالم

انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم بحضور السيسي بعد قليل