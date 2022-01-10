السيسي في جلسة «كورونا إنذار للإنسانية»: في كل محنة تُولد منحة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن جائحة كورونا تحدي عظيم قابل الإنسانية في العصر الحديث، بل وشكلت تحديات مركبة، سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة في العامين الماضيين.

السيسي: كورونا عطلت الطيران والنقل والسياحة في دول كثيرة

وأضاف الرئيس خلال جلسة «جائحة كورونا.. إنذار للإنسانية وأمل جديد» بمنتدى شباب العالم، «في كل محنة تولد منحة، رغم أن التداعيات التي أفرزتها المحنة حتى الآن أدت إلى توقف قطاعات كاملة في دول كثيرة، وبعض الدول أغلقت كل مناحي الحياة، وبعض القطاعات مثل الطيران والنقل والسياحة توقفت، وكنا متصورين إن الخسائر ممن فقدناهم عدة آلاف، وفوجئنا بأن الإصابات تجاوزت الملايين ثم عشرات ومئات الملايين».