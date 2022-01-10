السفير الأمريكي: مصر ساعدت بلدانا كثيرة بسخاء بالغ في مواجهة كورونا 

تقدم جوناثان كوهين، السفير الأمريكي لدى مصر، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعوته للمشاركة في الحلقة النقاشية بمنتدى شباب العالم، قائلا: «حضرت النسخة الأخيرة من المنتدى في 2019 وأعجبني كثيرا حماس الشباب الذين التقيتهم في هذا الوقت، وسعيد بأننا اجتمعنا سويا في هذه النسخة».

وأضاف «كوهين» في كلمته بجلسة «جائحة كورونا.. إنذار للإنسانية وأمل جديد» بمنتدى شباب العالم، أن العمل الذي جرى مع مصر من أجل تخفيف توابع جائحة كورونا قد غطى الكثير من الجوانب وكان يعكس تعاونا وثيقا استراتيجيا، وعلى مدى الفترة الأخيرة ومن أجل التخفيف من عواقب الجائحة وبالمشاركة مع كوفاكس أمريكا وفرت أكثر من 60 مليون جرعة من اللقاحات لمصر.

وأفاد بأن الحكومتين المصرية والأمريكية كانتا تعملان معا في بداية جائحة كورونا لضمان الحد من انتشارها، إضافة إلى توزيع اللقاحات شاركت الحكومة الأمريكية بأكثر من 50 مليون دولار لمساعدة مصر على مجابهة تداعيات الجائحة، كما تبرعت بعدد كبير من الأجهزة الطبية لعمل الاختبارات.

وأشار إلى أنه في بداية الجائحة أبدت مصر السخاء البالغ حين تبرعت بالأجهزة الطبية والمستلزمات للبلدان الأخرى، «أشكر الرئيس السيسي، وأود أن أقول أن التعامل مع أزمة كوفيد لم تكن الأزمة الوحيدة التي تعاوننا فيها معا، بل تعاونا في مجال مجابهة التغيرات المناخية والتي باتت أكثر عجالة من أي وقت مضى».