تحرير 254 مخالفة لإجراءات كورونا في الغربية

شنت الأجهزه التنفيذية بديوان مجلس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم، سلسلة من الحملات المكبرة بالتنسيق مع رؤوساء الوحدات المحلية القروية سعيًا في تدشين تطبيق الإجراءات الاحترازية، وردع جميع المخالفين لعدم التزامهم بإجراءات كورونا .

محافظ الغربية يوجه بشن سلسلة من حملات مكبرة

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، الذي أعطى توجيهاته إلى مساعديه بتكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية، وأهمية دور جميع الجهات في نشر الوعي بضرورة اتباع تلك التعليمات فضلا أهمية الالتزام وارتداء الكمامات و الحد من التجمعات.

تحرير 254 مخالفة منها 29 محضرا متنوعا و10 محاضر كمامة

كما أسفرت الحملات التنفيذية اليومية بالغربية عن تحرير 254 مخالفة من بينها تحرير 29 محضرا متنوعا، منها 10محاضر كمامة، و8 محاضر إشغال طريق، و4 محاضر بيئة، و7 محاضر نظافة، وذلك خلال 24ساعة.

رئيس المحلة يوجه بشن حملات تطهير وتعقيم مكبرة للمساجد والمحلات التجارية

في المقابل كشف اللواء حسين لبيب رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، أنه تم تطهير وتعقيم 14 مسجدا، و28 مدرسة، و6 مواقف سيارات و 4 جمعيات زراعية و39 شارعا و3 مراكز شباب و5 مقار وحدات محلية قروية و16 ماكينة صرف آلي بالقرى و40 من المقرات الحكومية بنطاق مركز المحلة، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من فيروس كورونا وفق جدول زمني محدد على مستوى الوحدات المحلية القروية.