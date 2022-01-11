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السيسي: استقبلنا بتواضع كل من لجأ إلى مصر رغم ظروفنا الصعبة

الرئيس: ملف الهجرة كاشف لفكرة مفهوم وممارسة حقوق الإنسان

كتب:

شريف سليمان
03:52 م | الثلاثاء 11 يناير 2022
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أزمة انتشار جائحة كورونا كانت كاشفة، وكذلك ملف الهجرة وتعامل الدولة معه، موضحًا: «كاشف لفكرة مفهوم وممارسة حقوق الإنسان، يا ترى هتستقبلوا الناس اللي معندهاش فرصة؟ ولا هتحافظوا على مجتمعاتكم ومكتسباتكم وقدراتكم الاقتصادية ومش مستعدين تدوا لحد؟، هنا في مصر معملناش كده».

الرئيس: استقبلنا كل من لجأ إلينا في السنوات الأخيرة

وأضاف رئيس الجمهورية، في جلسة نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم: «رغم ظروفنا الصعبة استقبلنا بتواضع كل من لجأ إلى مصر خلال السنوات الأخيرة».

السيسي: هل في دولة نجت من الخراب غير مصر؟

وتابع: «اللي بيعمل صراعات في الدول تؤدي إلى خرابها أمر يجب وضعه في الاعتبار، أتحدث عن الدول التي تسعى إلى تخريب الدول الأخرى من خلال التآمر وأمور أخرى.. وبالنسبة للدول المجاورة، هل في حد نجا غير مصر؟! في منطقتنا العربية هل في دولة نجت من الخراب غير مصر؟!».

وواصل: «مش عاوز أقول أسماء دول عشان مش عاوز أعمل إيلام للدول التي تعاني، معسكرات اللاجئين فيها ملايين البشر منذ 10 سنوات، وفي دول فيها 2 ملايين لاجئ».

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