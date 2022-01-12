«شوقي» يكشف حقيقة تجهيز لجان امتحانات خاصة للطلاب المصابين بكورونا

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الوزارة بالتنسيق مع المديريات التعليمية في مختلف المحافظات، انتهت من الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية، المقررة يوم 15 يناير الجاري، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على سلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية.

تأجيل امتحانات الطلاب المصابين بكورونا

وكشف «شوقي»، في تصريحات لـ«الوطن»، حقيقة تجهيز لجان امتحانات خاصة للطلاب المصابين بكورونا، قائلا: «لن يتم تجهيز لجان امتحانات خاصة للطلاب المصابين بكورونا، وسيتم تأجيل امتحاناتهم للدور الثاني بكامل الدرجات، شريطة تقديم الطالب مستندا طبيا رسميا يثبت الإصابة بالفيروس وقت الامتحانات»، موضحًا أنّ جميع اللجان الامتحانية سيتم تعقيمها وتطهيرها قبل وبعد انتهاء الامتحانات، لتوفير الحماية والسلامة للطلاب.

غرف عزل كورونا بلجان الامتحانات

وقال وزير التعليم، إنّ غرف عزل كورونا تم تجهيزها بجميع اللجان الامتحانية، لتقديم الدعم لأي طالب أو معلم أو إداري يشتبه في إصابته بالفيروس، لحين التواصل مع أقرب مستشفى عزل لنقل الحالة المصابة إليها وتلقي العلاج اللازم، مؤكدًا أنّ جميع اللجان الامتحانية سيتوفر لديها أدوات التعقيم والتطهير، مطالبا جموع الطلاب بالالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان وعدم نزعها طوال الامتحانات.

وزير التعليم: أوميكرون لن يؤثر على الامتحانات

وأوضح أن متحور كورونا الجديد، لم ولن يؤثر على سير الامتحانات داخل اللجان، منوها إلى تخصيص طبيب زائر لكل لجنة امتحانية، للاطمئنان على سلامة الطلاب، علاوة على قياس درجات الحرارة قبل السماح بدخولهم للّجان، مؤكدا أنّ الجميع داخل الوزارة يعمل على نجاح الامتحانات واستكمال العام الدراسي 2021-2022.