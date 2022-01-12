بوهزاع: 8.2% نسبة المتطوعين العرب في العالم

قال رئيس الاتحاد العربي للتطوع، حسن بوهزاع، إنّ إحصائيات الأمم المتحدة، تشير إلى وجود نحو 9 ملايين متطوع في العالم العربي، يمثلون 8.2% من عدد المتطوعين حول العالم، وهي نسبة قليلة للغاية، لافتا إلى أهمية المتطوعين وإسهاماتهم في جهود الحكومة بالدول العربية.

جائزة لتكريم رواد العمل التطوعي في الوطن العربي

وأضاف بوهزاع، خلال كلمته في جلسة «تجارب تنموية في مواجهة الفقر»، في النسخة الرابعة من المنتدى المنعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ المجتمعات العربية بحاجة إلى جهود المتطوعين، لذلك عمل الاتحاد على استقطاب الأعضاء ومساندتهم وتشجيعهم لتأدية أعمالهم التطوعية، إضافة إلى تدريبهم وتأهيلهم، كما أطلق جائزة لتكريم رواد العمل التطوعي في الوطن العربي.

وتابع رئيس الاتحاد العربي للتطوع، أنّ الجائزة تهدف إلى إبراز النماذج المشرفة والمؤثرة في التطوع، وهناك جائزة أخرى وهي قلادة الأمير محمد بن فهد، ووصل الاتحاد من خلالها إلى أكبر عدد من المتطوعين الشباب، وفيها عدة فروع، وهي معنية بالصحة والتعليم والمياه والبيئة والتسويق الاجتماعي.

تخفيف حدة الفقر

وأكد بوهزاع، أنّ الجائزة تهدف للتخفيف من الفقر، ومساعدة الفرق التطوعية والشباب على انتهاج أعمال تطوعية تخفف وطأة الفقر، لافتا إلى أنّ الاتحاد العربي للتطوع يجهز ويدرب المتطوعين للاستعانة بهم في الأعمال الإنسانية والتطوعية، من خلال الملتقيات والمؤتمرات والندوات التي يقيمها الاتحاد، موضحًا: «أهم البرامج التي ننفذها موجودة في مصر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة».