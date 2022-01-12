اعرف رسوم ترخيص كشك أو محل.. «لو هتبدأ مشروع جديد»

العمل الحر من الأشياء التي يحلم بها كثير من الشباب، الذي يرغب في إنشاء مشروعه الخاص، سواء شركة صغيرة أو محل تجاري أو غيره، وهو ما نظمه قانون تنظيم المحلات العامة رقم 154 لسنة 2019، الذي حدد خطوات استخراج تراخيص المحلات بأنواعها المختلفة.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية، رسوم تراخيص المحال بجميع أنواعها، وخطوات الحصول على الترخيص، وفق قانون تنظيم المحلات العامة في السطور التالية..

رسوم استخراج ترخيص محل عام

وبحسب القانون، جرى تحديد رسوم استخراج ترخيص محل بين 1000 جنيه حتى 100 ألف جنيه، بواسطة قرار من اللجنة المختصة، على أن يشمل الترخيص بيانات المتعلقة بالمحل، بما فيها نوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسؤول وتحديد مواعيد مزاولة التشاط وغيرها.

المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص محل

وجاءت المستندات المطلوبة لطلب خدمة ترخيص هي فتح محل تجاري أو صناعي كالتالي:

- صورة عقد الإيجار أو التمليك مع الاطلاع على أصل العقد.

- شهادة من الضرائب العقارية بالقيمة الإيجارية للمحل.

- خريطة مساحية توضح مساحة المحل الإجمالية بالتفصيل، إضافة إلى 3 نسخ من الرسومات الهندسية له.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- تقديم ما يثبت سداد التأمينات الاجتماعية للشخص مقدم الطلب وللعاملين بالمحل من شهادة، خطاب أو إيصال.

- صور الشهادة الصحية الخاصة بالعاملين بالنسبة للمحلات التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات.

- صورة البطاقة الضريبية لمقدم الطلب بعد الاطلاع على الأصول.

- شهادة الخدمة العسكرية.

- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترخيص.

الموافقات المطلوبة لترخيص محل تجاري في مصر

وبحسب القانون، يجب على الجهات المختلفة الرد على المتقدم للحصول على الترخيص، وفق الموافقات المطلوبة، كما يلي:

- موافقة من إدارة التنظيم والإدارة لإقامة محل تجاري.

- الحصول على موافقة وزارة البيئة للأنشطة التي لها تأثير على البيئة.

- الحصول على موافقة وزارة التموين والتجارة الداخلية بالنسبة للمحلات التي تملك حق توزيع الحصص التموينية.

- موافقة من وحدة مكافحة التزييف والتزوير ومديرية الأمن التابع لها إذا كان نشاط المحل التجاري هو الطباعة، أو موافقة من الأمن الصناعي إذا كان المحل سيعمل في مجالات الصناعة.