الشباب والرياضة بالأقصر: مشروعات حرفية لذوي الهمم وفتح العضوية مجانا

عقد صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، اجتماعا مع العاملين بإدارة شباب إسنا، بحضور مسئولي ومديري الإدارات المركزية بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، من التفتيش المالي والشئون المالية والإدارية والهيئات الشبابية والهيئات الرياضية، والتخطيط والمتابعة والإنشاءات.

حصر مراكز الشباب

وخلال الاجتماع، ناقش مدير مديرية الشباب والرياضة، أعداد مراكز الشباب داخل مركز إسنا، من مراكز الشباب غير صادر قرار إشهار لها، لتكون مراكز تنمية شبابية، حتى يجرِ صدور قرار إشهار لها، كما ناقش «رشوان» طرق تفعيل المشروعات الحرفية لذوي الهمم داخل الهيئات الشبابية المختلفة.

تنفيذ مشروعات حياة كريمة

كما نُوقش خلال الاجتماع، نسب تنفيذ المشروعات داخل مبادرة حياة كريمة التي تُجرى داخل مركز إسنا، من مراكز شبابية متنوعة، مع إعداد تقارير مفصلة بها بشكل يوميًا، فضلا عن الطرح الاستثماري لجميع المساحات داخل مراكز الشباب واستغلالها، لتكون الهيئات الشبابية فرصة للانفتاح الشبابي التابع للمديرية، وجعلها مراكز مجتمعية، حسب رؤية الوزارة، على أن يجر تسجيل جميع الأنشطة، منظومة الربط الإلكتروني مشروعات مراكز الشباب.

عضوية ذوي الهمم مجانًا

كما وجه وكيل الوزارة، بزيادة إيرادات الملاعب المنجلة، مع توريد حصة الوزارة، فضلا عن حصر الأسوار الآيلة للسقوط في مراكز الشباب والأندية التابعة لإدارة شباب إسنا، مع تنقية العضوية بمراكز الشباب، وزيادتها في جميع مراكز الشباب، وفتح العضوية لأكبر عدد خاصة من الأشخاص ذوي الهمم على أن تكون فتح العضوية لهم مجانا.